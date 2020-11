Vermehrte Computernutzung an Baselbieter Mittelschulen

In Übereinstimmung mit der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion habe die Schulleitungskonferenz der Gymnasien beschlossen, auf das Prinzip «Bring Your Own Device» (BYOD), also die Mitnahme des eigenen Computers, zu setzen, teilte die Baselbieter Hauptabteilung Mittelschulen am Mittwoch mit. Die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen seien bereits geschaffen worden.

Seit dem laufenden Schuljahr erhalten neu in die Sekundarstufe I eintretende Schülerinnen und Schüler ein iPad als persönlichen Lernbegleiter. An den Gymnasialstandorten Liestal und Muttenz gibt es seit drei Jahren bereits BYOD-Klassen.