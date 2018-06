Nachdem auf das Verfahren bereits mehrfach versucht worden sei, Einfluss zu nehmen, bleibe ihm das ungute Gefühl, dass beim Video bereits Anfang oder Ende weggeschnitten worden sind, bevor es bei der Staatsanwaltschaft gelandet ist.

Sein 24-jähriger Mandant wurde vor allem durch einen 29-jährigen Mittäter belastet, der Balicha während des Kampfes angefeuert und gecoacht hat: Dieser sei in Untersuchungshaft gesessen, habe vom Suizidversuch seines Bruders erfahren und dann wohl eine informelle Absprache mit dem Staatsanwalt getroffen. «Was liegt da näher, als auf einem Foto einfach jemanden als Mittäter zu bezeichnen, nur damit man aus der Haft kommt?», fragte Noll.

Der fehlende Schuh

Seinem 24-jährigen Mandanten wirft man vor, den Kampf im Reinacher Kampfsportzentrum gefilmt zu haben. «Auf einer kurzen Sequenz sieht man den Schuh des Filmers. Man hat zweimal die Wohnung meines Mandanten auf den Kopf gestellt. Das Ergebnis war, da ist kein solcher Schuh».

Doch auch der vorhin erwähnte 39-jährige Mazedonier belastet den Mandanten, er sei beim Kampf dabei gewesen. Wie Noll ausführte, sagten mehrere Leute aus dem Umfeld von Beqiri allerdings zuerst aus, der Mazedonier habe den Kampf gefilmt. Es gebe Hinweise auf Bedrohungen von Beqiri gegen den Mazedonier. «Er war seit 20 Jahren ein Freund von Balicha. Er hat die Seiten gewechselt und arbeitet jetzt für Shemsi Beqiri. Das ist die plausibelste Erklärung», sagte Andreas Noll.

Morgen Freitag finden die letzten Plädoyers statt, danach zieht sich das Gericht zur Beratung zurück.

Bei Joggeli-Randale und beim Dojo-Überfall dabei?

Ein 24-Jähriger, der schon im Fall Dojo auf der Anklagebank sitzt, ist der Erste, der ebenso aufgrund der Ausschreitungen nach dem Fussballspiel FC Basel gegen FC Zürich vom April 2016 vor Gericht steht: Damals haben mehrere Personen auf der Plattform vor der Muttenzerkurve Fackeln und Zäune auf Polizisten geworfen, später beschädigten sie auch Polizeifahrzeuge. Im Zusammenhang mit dem Überfall auf das Reinacher Kampfsportzentrum wirft die Staatsanwaltschaft einem 24-Jährigen vor, auch beim gewalttätigen Mob im April 2016 dabei gewesen zu sein. «Er sass sechs Wochen in Untersuchungshaft wegen einer Videosequenz, auf der man eine vermummte Person und keine Gewalttätigkeiten sieht», kritisierte Verteidiger Andreas Noll am Donnerstag in seinem Plädoyer.

Die angebliche Kollusionsgefahr werde «ausufernd» angewandt, um die Leute zum Singen zu bringen. «Das hat aber mit Wahrheitsfindung nichts zu tun. Es gab keine Beweise. Sechs oder sieben Einsatzteams der Polizei haben den ganzen Vorfall gefilmt, nirgends hat man meinen Mandanten gesehen», so Noll.

Er war bei der Securitas

Bei dem 24-Jährigen fand man im Schrank im Flur einen Teleskop-Schlagstock. Verteidiger Andreas Noll sagte dazu, sein Mandant habe aus beruflichen Gründen eine Waffentragebewilligung für den Schlagstock gehabt, er habe nämlich bei der Firma Securitas gearbeitet.

Der Besitz könne also gar nicht strafbar sein, allenfalls habe man eine Ordnungsvorschrift verletzt, weil er den schriftlichen Kaufvertrag hätte aufbewahren müssen. Der Mann hatte damals wegen der U-Haft seinen Job verloren. Ob er am Freitag arbeitet, ist unbekannt, er verweigerte vor Gericht jegliche Aussagen. Er wurde von der Polizei am Arbeitsplatz verhaftet, direkt danach durchsuchte man seine Wohnung und fand etwas versteckt im Bettduvet einen FCB-Kapuzenpullover.

Noll betonte, der Pullover sei Massenware und beweise gar nichts. Er forderte deshalb, seinen Mandanten vom Vorwurf der Landfriedensbruchs freizusprechen.