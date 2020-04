Viele Geschäfte in Deutschland sind wieder offen - die Schweizer Kundschaft fehlt

Dieter Hieber ist selbst betroffen: Der Inhaber der in der Schweiz bestens bekannten Lebensmittel-Läden hat Verwandte in der Schweiz und im Elsass, die er seit der Grenzschliessung nicht mehr sehen konnte. «Eine Grenzregion mit geschlossenen Grenzen ist traurig», sagt er der bz. Dennoch habe er weiterhin Vertrauen in die Politiker: «Ich hätte diese Entscheidungen nicht für sie treffen wollen.»

Seit Donnerstagabend hat die deutsche Bundesregierung den Grenzübertritt für Paare und nahe Verwandte wieder erlaubt. Doch das nutzt dem Einzelhandel wenig: Von einer allgemeinen Grenzöffnung auch für Einkaufstouristen ist die deutsche Politik noch weit entfernt.

Sportgeschäfte-Inhaber intervenierte erfolgreich

Peter Vogl, Inhaber des Lörracher Fachgeschäfts Sportmüller, denkt wie Hieber: «Es muss ein gesunder Mittelweg gefunden werden, um einen zweiten Shutdown zu verhindern.» Am vergangenen Montag durften in Baden-Württemberg unter Sicherheitsauflagen alle Geschäfte unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Vogl erlangte regionale Bekanntheit, weil es massgeblich seiner Intervention zu verdanken ist, dass seit Donnerstag auch grössere Geschäfte wie der Sportmüller mit 1700 Quadratmetern einen entsprechend abgetrennten Bereich öffnen dürfen.

So empfängt Vogl mit seiner Frau und den fünf Azubis seit Donnerstag auf 800 Quadratmetern wieder die ersten Kunden. Freilich keine Schweizer, die vor Corona einen Drittel seines Umsatzes ausmachten, wie er berichtet. «Wir hatten gar keine Erwartungen vor der Eröffnung und sind froh um jeden Euro, den wir verdienen.»

Wie Vogl weist auch die Lörracher Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung darauf hin, dass drei Viertel des radialen Einzugsgebiets von Lörracher Geschäften natürlicherweise im Ausland liegen: Sie seien also auf die Kunden aus der Schweiz und – allerdings weniger als in Weil am Rhein – aus Frankreich angewiesen. Laut der aktuellen Umfrage für das Märkte- und Zentrenkonzept von 2015 generierten Schweizer im Lörracher Detailhandel 28 Prozent Umsatz. Der Wunsch nach Grenzöffnung sei deshalb nachvollziehbar; aber die Konsumneigung sei auch im Inland noch gering, wie der schlechte Verkauf von Osterprodukten gezeigt habe.

In Weil am Rhein schätzt Bernd Hörenz, Inhaber von Optik Burkart und Vorstandsmitglied des Gewerbeverbands Weil aktiv, sogar im Schnitt 40 Prozent des Umsatzes durch Schweizer Kunden. Auch Grossmärkte wie der Kaufring oder das Rheincenter haben nun wieder auf 800 Quadratmetern geöffnet. Laut Hörenz sei es Aufgabe der Stadt sowie der Industrie- und Handelskammer, Druck auf die Politik zu machen, die Grenzen bald wieder zu öffnen. Aber auch für ihn steht die Gesundheit als Kriterium ausser Frage.

Ob nach einer Grenzöffnung die Schweizer Kunden überhaupt wieder wie vor Corona nach Deutschland strömen werden, ist eine Frage, die sich auch Dieter Hieber stellt: «Ich habe keine Ahnung, wie die Schweizer reagieren werden. Ich verstehe, wenn sie zunächst sagen, sie blieben lieber in ihrem Quartier. Aber wir würden zumindest wieder in der Schweiz inserieren.»