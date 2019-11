Villa in Flüh: Erika Preisig möchte hier selbst den Lebensabend verbringen

Es tut sich was im beschaulichen Flüh. Dass die Biel-Benkemer Sterbebegleiterin Erika Preisig mit der Stiftung Eternal Spirit von Liestal ins solothurnische Leimental ziehen will, um in einer Villa am Waldrand Menschen in den Tod zu begleiten, machte diese Zeitung vergangene Woche publik. Und das Thema bewegt: So exponierte sich Andrea Meppiel, SVP-Gemeinderätin von Hofstetten-Flüh, indem sie festhielt: «Ich finde es problematisch, dass Eternal Spirit Sterbetourismus fördert.»

Das will Preisig nicht so stehenlassen: «Der Verein Lifecircle und die Stiftung Eternal Spirit wurden von mir mit dem Hauptziel gegründet, den Sterbetourismus zum Versiegen zu bringen», schreibt sie der bz. Preisig verweist auf ihren Kampf für die Legalisierung der Freitodbegleitung im Ausland. Ihre Überlegung ist simpel: Ist Sterbehilfe weltweit erlaubt, muss kein 104-jähriger Australier mehr in die Schweiz reisen, um sein Leben zu beenden.