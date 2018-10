Ein Thema in den Ansprachen an der Medienkonferenz war etwa das Spitzenbrechen. So heisst die Massnahme, mit der verhindert werden soll, dass von den rund 4000 Studierenden zuviel auf einmal in Muttenz eintreffen. Die Lektionen wurden so angesetzt, dass sie stündlich und halbstündlich beginnen. Der SBB rangen FHNW und Kanton zudem ab, dass sie morgens zwei Schnellzüge in Muttenz halten lässt. «Wir sind weltweit der erste Hochschulcampus, der den Unterricht konsequent zeitlich gestaffelt angesetzt hat», sagte Ruedi Hofer zur bz. Laut dem FHNW-Standortleiter beider Basel sind die ersten Erfahrungen positiv ausgefallen seit der Eröffnung des Campus am 17. September. «Aber wir müssen weiterhin analysieren, wie sich die Studierenden verhalten. Das kann man trotz aller Studien, Berechnungen und Erfahrungswerte nie genau vorhersagen.»