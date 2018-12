Schon seit Jahren ärgert sich Peter Frey über das Verkehrsregime beim Bad Bubendorf. Gemäss kantonaler Verkehrsstatistik passieren pro Tag durchschnittlich über 20 000 Fahrzeuge diesen Knoten, zu Stosszeiten gut 2500 stündlich. «Staus am Morgen nach Liestal und abends in die umgekehrte Richtung sind die Regel», meint der Bubendörfer. Er hat einen Vorschlag seines Kollegen Toni Degen, den dieser schon 2006 bei der Gemeinde Bubendorf deponiert hat, ausgegraben. Während dieser zwölf Jahre sei nichts geschehen, tadelt Frey, räumt aber ein, dass man sich damals direkt an den Kanton hätte wenden sollen. Bubendorfs Gemeindepräsident Erwin Müller kann sich zwar nicht an ein solches Papier erinnern, bestätigt aber, dass der Gemeinderat über das Verkehrsregime beim Bad Bubendorf schon mehrfach diskutiert hat.

Staus wegen Verkehrsampeln Für Peter Frey ist klar: Die Verkehrsampeln für die Waldenburgerbahn (WB) beim Bad Bubendorf verursachen die Staus. Die geplante Verlängerung der Rechtsabbiegespur von Liestal her in Richtung Bubendorf koste viel und bringe nichts, ist er sich sicher. Davon hat er im Oktober in einer Zeitung gelesen, was ihn auf den Plan gerufen hat. Der früher im Hochbau tätig gewesene Frey glaubt, mit seiner von Degen übernommenen Idee den Verkehr verflüssigen zu können.

Sein Vorschlag: Vom Migros-Kreisel eine Strasse zu bauen entlang dem Einkaufscenter in Richtung Landwirtschaftszone Fieleten bis zur Oberen Hauensteinstrasse und unter der Kantonsstrasse und dem Bahntrassee durch eine Unterführung zu realisieren. Durch den dortigen Vollanschluss könnte der motorisierte Verkehr sowohl talaufwärts nach Hölstein als auch talabwärts nach Liestal ein- und ausfahren – ohne Ampel. «Das ist doch die Lösung, das funktioniert», ist der Rentner felsenfest überzeugt. Ein Kreisel beim Bad Bubendorf sei nicht machbar, weil zu komplex. Über das Geld, das sein Konzept verschlänge, mag er nicht reden: «Das sollte kein Problem sein. Eine gute Lösung darf etwas kosten», betont er und fügt an: Sein Vorschlag tauge für beide Frenkentäler auch bei Verkehrszunahme. «Wir haben uns stets gegen eine Überbauung des Reitplatzes gewehrt. Doch der Kanton wollte dies bis jetzt nie in irgendeiner Form regeln», sagt Gemeindepräsident Müller. Die Verkehrsführung beim Bad Bubendorf liege in der Hoheit des Kantons. Frey schwebt weiter vor, die Altmarkt-Brücke in Liestal für einen Doppelkreisel zu verbreitern, was wegen der Massnahmen in Bubendorf auch dort den Verkehr verflüssigen soll. Ebenfalls schlägt er vor, den unübersichtlichen Bahnübergang beim Talhaus für den Autoverkehr aufzuheben, nicht jedoch für Fussgänger, Velofahrer und Notfälle. Damit wären die Gewerbeliegenschaften im Gebiet Grüngen nur noch via Migros-Kreisel erschlossen. Kulturland wird kompensiert Das bestehende Teilstück zwischen dem Migros-Kreisel und dem Hotel Bad Bubendorf soll zurückgebaut werden, um dort wieder zu begrünen. Einzig eine schmale Fahrspur für das Landwirtschaftsgebiet und ein Zugang zum Reitplatz könnten bleiben. Das Trottoir zwischen Kreisel und Bad Bubendorf könnte als Zugang zur WB- und Busstation belassen werden. Die Haltestelle der Buslinien 70 und 71 in Fahrtrichtung Reigoldswil käme auf dem heutigen Rechtsabbieger zu stehen, der seine Funktion verlöre. Laut Frey gewänne man dadurch Kulturland, das bei der Unterführung beansprucht würde. Frey ist sich zwar bewusst, dass er angesichts der WB-Erneuerung, die Ende 2022 fertiggestellt sein wird, spät dran ist mit seinen Plänen. Er fordert gleichwohl, die miserable Verkehrssituation endlich zu korrigieren. «Politiker, Verkehrsplaner und Ingenieure: Es ist eine Minute vor zwölf», warnt der Bubendörfer.