Von wegen Bundessache: Elternzeit kann auch kantonal umgesetzt werden

Es ist nur ein Postulat, ein paar Fragen an die Regierung, ganz ohne konkrete Forderung. Doch was SP-Landrätin Lucia Mikeler damit erreicht hat, dürfte die Debatte um Vaterschaftsurlaub und Elternzeit in Baselland enorm befeuern. Und auch Basel-Stadt wird zum Nachbarn schielen. Denn die Kernbotschaft der Baselbieter Regierung lautet: Es ist möglich, auf kantonaler Ebene Elternzeit einzuführen und sie zu finanzieren. Und das nicht bloss für Staatsangestellte, sondern alle Arbeitnehmenden. Dafür brauche es nicht zwingend eine Bundeslösung. Es gibt aber Stolpersteine. Die «Schweiz am Wochenende» klärt die wichtigsten Fragen.

Läuft denn nicht schon viel national und kantonal?

Doch, aber gerade in Sachen flexibel aufteilbare Elternzeit, wie sie in grossen Teilen Europas mittlerweile Standard ist, harzt es in der Schweiz. Am 27. September stimmen wir national über zwei Wochen Vaterschaftsurlaub ab. Eine Volksinitiative für insgesamt 30 Wochen Elternzeit (inklusive der bestehenden 14 Wochen Mutterschaftsurlaub) soll 2021 eingereicht werden. In Baselland wurde eine Motion der Grünen überwiesen, die nur für Staatsangestellte zwei Wochen Vaterschaftsurlaub fordert, was von der Abstimmung im Herbst aber übersteuert werden könnte. In Basel-Stadt wurde erst vor einer Woche eine überwiesene SP-Motion zur Einführung von Elternzeit auf Antrag der Regierung in einen Anzug umgewandelt und damit abgeschwächt. Nun erarbeitet die Basler Regierung eine Auslegeordnung, also genau das, was in Baselland bereits vorliegt.