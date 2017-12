Er war ein Vorzeigeobjekt: Gross, hell, einladend. Der Hauptsitz der traditionsreichen Schweizer Modemarke Spengler in Münchenstein, der in den 1990er-Jahren stark ausgebaut und modernisiert worden war. Rund 50 Angestellte wurden vor Ort beschäftigt, und, wie es sich gehört, konnten die Kunden im Bürohaus auch Kleider kaufen. Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern. Die Rechnung ging bekanntlich nicht auf; vor 13 Jahren verschwand der Name Spengler aus der Schweizer Modewelt. Sämtliche Filialen, einschliesslich jener in Münchenstein, wurden von Konkurrentin Schild übernommen.

Nun ist definitiv Schluss mit dem Kleiderkauf im Spenglerpark: Globus, seit diesem Jahr Eigentümerin von Schild, schliesst die Filiale am 3. Februar 2018. Dies geht aus einem Kundenbrief von vergangener Woche hervor. «In Münchenstein ist das Einzugsgebiet zu klein, und es hat in unmittelbarer Nähe, namentlich in Basel-Stadt, weitere Globus-Filialen», sagt Globus-Sprecherin Marcela Palek zur bz. Hinzu komme, dass die Lage der Filiale innerhalb der ehemaligen Spengler-Zentrale als einziges Ladenlokal und «mit kaum natürlicher Frequenz» für die Zukunft als schwierig beurteilt worden sei.

Palek sagt, die acht Mitarbeiter des Schild Münchenstein könnten in den Globus-Filialen in Basel weiterbeschäftigt werden. «Darüber sind wir froh», fügt die Sprecherin an.

Mietverhältnis früher aufgelöst

Das Aus für Schild im Spenglerpark, der sich im Eigentum der Credit Suisse Anlagestiftung befindet, kommt zwar nicht überraschend – es war bekannt, dass die Filiale keine schwarzen Zahlen schreibt. Aber die Schliessung erfolgt sehr rasch. Palek sagt, Globus habe das Mietverhältnis mit Verwalterin Wincasa früher als erwartet auflösen können. «In Münchenstein gibt es deshalb für registrierte Stammkunden ab sofort 25 Prozent Liquidationsrabatt.»

In der Zwischenzeit steht Wincasa bereits «mit einem neuen potenziellen Mieter in Kontakt», wie der Basler Wincasa-Filialleiter Remo Fumagalli sagt. Der Mietpreis pro Quadratmeter beträgt gemäss Inserat 250 Franken.