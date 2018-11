Paul Hofer, Präsident der Baselbieter FDP, schwor seine Schäfchen am Parteitag vom 17. Oktober in Sissach auf den Wahlkampf ein. Hofer setzt voll auf die sozialen Medien. Mit Postings und Tweets könne die Partei 1 bis 1,5 Prozentpunkte an Wählerstimmen gewinnen, zeigte sich der FDP-Präsident zuversichtlich.

Mit Workshops sollen die Kandidierenden für Facebook, Twitter und Co. gerüstet werden. Trotz der hochgesteckten Ziele: Der Vergleich mit der Präsenz von anderen Parteien im Internet zeigt, dass der Baselbieter Freisinn noch längst noch nicht am Ziel ist. Seine «Unique Selling Proposition» ist einzig, dass ausser ihm keine Kantonalpartei auf Instagram aktiv ist. Hofer gesteht ein, dass er seiner Vorbild-Rolle ebenfalls noch stärker gerecht werden könnte. So sei sein Facebook-Profil nicht immer aktuell. «Ich werde das», verspricht Hofer, «an einem der nächsten freien Tage in Angriff nehmen.»