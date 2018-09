Die diesjährige Obsternte falle ähnlich gut aus wie die Weinlese. Das sagt Hansruedi Wirz, Landrat, Obstbauer, Schnapsbrenner und Präsident des Produktezentrums Kirschen/ Zwetschgen des Schweizer Obstverbands. Er tauscht sich regelmässig aus mit Produzenten, Händlern, Grossverteilern und Importeuren.

Er ist am Obst-Puls: «Eine so grosse Zwetschgenernte zu vermarkten ist eine Herausforderung.» Früh habe sie angefangen, bereits Mitte Juli, und sie laufe immer noch. «In der Nordwestschweiz wurde bereits die 1000-Tonnen-Grenze für Tafelzwetschgen überschritten», sagt Wirz. Schweizweit seien 4500 Tonnen in den Handel gelangt. Nicht einberechnet in diese Zahlen sind Zwetschgen, die zum Brennen verwendet werden, oder solche, die in Schweizer Gärten reifen. Schon die Kirschenernte sei mit rund 1000 Tonnen in der Nordwestschweiz gut ausgefallen, erzählt Hansruedi Wirz. Ebenso die Ernte von Birnen und Äpfeln. Die Erträge bezeichnet Wirz als «sehr gut». Viel zur Qualität beigetragen «haben die vielen Sonnenstunden». Diese hätten den Zuckergehalt der Früchte in die Höhe schiessen lassen. Vielleicht habe – an exponierter Lage – das Obst des einen oder anderen Produzenten unter dem trockenen Klima gelitten, gesamthaft jedoch würden sich die Schäden in engen Grenzen halten. Die Obsternte 2018 ist immer noch in vollem Gang – und sie wird eine gute. (da)