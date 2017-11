Nimmt man die Inertstoffdeponie Höli in Liestal als Messlatte, so sind Bautätigkeit und Deponienotstand im Kanton riesig. Denn die «Höli» wird seit einiger Zeit richtiggehend geflutet mit inertem, das heisst nicht reagierendem Material wie Beton, Ziegel, Asphalt und ähnlichem. In Zahlen: Statt der bei der Eröffnung der «Höli» im 2010 prognostizierten 88'000 werden derzeit gegen 450'000 Kubikmeter Material pro Jahr angeliefert.

Diese Flutung der «Höli» mit Inertstoff findet ihr Abbild in der Kasse der Bürgergemeinde Liestal, die 52 Prozent der Aktien an der Betreibergesellschaft der Deponie hält: Sie verbuchte im letzten Jahr rekordhohe 6,7 Millionen Franken Einnahmen aus der Deponie. Die restlichen Anteile halten drei regionale Baugeschäfte. Das alles erzählte der Finanzchef der Bürgergemeinde, Daniel Sturzenegger, am Montagabend den rund 90 Besuchern der Bürgergemeindeversammlung.

Dass er das machte, hatte natürlich seinen Grund: Die für 3,5 Millionen Kubikmeter Material bewilligte Deponie ist nicht wie einst geplant Mitte des Jahrhunderts voll, sondern bereits in fünf Jahren. Damit versiegen ab 2023 die Millionen-Einnahmen, die der Bürgergemeinde viel Handlungsraum geben. Und auf diesen will sie auch in fernerer Zukunft nicht verzichten.