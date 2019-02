Gemeldet wurde der Waldbrand im Gebiet Wintenberg kurz vor 12 Uhr von einer Drittperson, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr am Brandort im Grenzgebiet zwischen Waldenburg und Oberdorf eintraf, habe der Wald auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag jedoch noch an