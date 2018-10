Manche werden grosse Augen gemacht haben, als die Baselland Transport AG (BLT) am Dienstag bekannt gegeben hat, wie die neuen Züge der Waldenburgerbahn (WB) aussehen werden: gelb-rot und nicht rot-weiss wie jetzt. Die bz hat sich am Mittwoch im Vorderen Frenkental umgehört. Wegen der Farbwahl wird Kritik laut, von einer allgemeinen Aufruhr ist aber nichts zu spüren.

«Kein Waldenburgerli mehr»

Verena Roppel aus Bennwil meint wehmütig: «Das ist kein Waldenburgerli mehr. Schade, aber das Alte verschwindet immer mehr.» Ihr Mann, Jakob Roppel, beurteilt die «Schockfarben» zwar als Vorteil, weil die Bahn so besser gesehen werden könne. Er stört sich jedoch daran, dass «die Stadt derart weit hinaufkommt mit so Trams». Davon halte er nicht viel. Ins selbe Horn stösst die Oberdörferin Claudia Geneto: «Mir gefällt die Farbe gar nicht. Die Züge sehen nicht mehr aus wie das Waldenburgerli, sondern wie BLT-Drämmli.» Für eine 65-jährige Frau aus Hölstein, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist das «keine riesen Katastrophe», dennoch bedauert sie, dass man künftig nicht mehr im heutigen Rot-Weiss fahren werde. Denn diese Farben seien identitätsstiftend.