Christoph Keigel war gerade daran, zum Endspurt anzusetzen. Doch dann wurde er jäh gestoppt. Am Mittwoch suchte der Landratskandidat alle Orte auf, an denen er seine Plakate aufgehängt hatte für die kantonalen Wahlen diesen Sonntag. Zuvor hatte ein Sturm etliche Exemplare weggeweht oder zerstört, darunter auch Keigels Konterfei an einem Kandelaber bei einem Kreisel in Frenkendorf. Als der FDP-Politiker und Garagist den Kabelbinder hervorkramte, erblickte er an der Stange einen Kleber: «Plakate anbringen und sprayen verboten».

Keigel nahm sein Plakat wieder mit – und wundert sich bis heute: «An dem Ort, wo noch vor wenigen Wochen mehrere Plakate hingen, ist das Anbringen plötzlich untersagt. Wie kann das sein?»

Seltsam sei auch: Wenige Meter daneben stehe eine fixe Plakatwand, in der Grösse F12, was drei Wahlplakaten entspricht. «Wenn beim Kreisel eine Plakatstelle bewilligt worden ist», sagt der Füllinsdörfer, «kann die Sicherheit kaum das Argument für das Verbieten von temporären Plakaten sein.»

Reklame erlaubt – Plakate nicht

Aber genauso ist es aber. Grundsätzlich dürften im Bereich von Kreuzungen aus Sicherheitsgründen keine Plakate hängen, schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) der bz. Die Aushänge könnten ablenken oder die Sicht behindern. Die Regelung sei einem Merkblatt der Kantonspolizei zu entnehmen.

Es habe sich gezeigt, schreibt die BUD, dass sich nicht alle an die Vorgaben halten würden, teilweise gebe es auch «Verständnisschwierigkeiten». Um Klarheit zu schaffen, habe das Tiefbauamt überall dort, wo keine Plakate erlaubt sind, Kleber befestigt, auch am Kreisel Liestaler-/Parkstrasse.

Gemeinde bewilligt fixe Plakatwände

Bleibt die Frage nach der fest installierten Plakatwand. Auch bei ihr müssten alle polizeilichen Vorgaben eingehalten werden, schreibt die BUD. Die Bewilligung sei Sache der Gemeinden.

Für Keigel tönen die Erklärungen sonderbar. «Wenn ich für die Plakate bezahlte, dürfen sie hängen – befestige ich sie selber, sind die untersagt. Und warum wird die Regelung erst kurz vor den Wahlen durchgesetzt? Das soll mal jemand verstehen.»