«Ich bin in Bezug auf die "Ehe für alle" liberal eingestellt. Für mich spielt es also keine Rolle, welche Konstellation die Ehe hat, sei dies Mann-Frau, Frau-Frau oder Mann-Mann. In der heutigen Zeit sind alle Eheformen normal und werden entsprechend akzeptiert. Ich kenne selber Personen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und ich habe ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis mit ihnen. Dass sich Brigitte Müller-Kaderli gegen die Homo-Ehe äussert, möchte ich nicht kritisieren. Jeder und jede darf seine persönliche Meinung haben und diese offen kundtun. Die eigene Meinung verrät aber einiges über die Weltanschauung eines Menschen.»

Oskar Kämpfer – Präsident SVP Baselland