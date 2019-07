«Carnaval et plus encore!» Die Gastkantone Basel-Stadt und Jura werden sich am Kantonstag der Fête des Vignerons in Vevey vom Sonntag von ihrer fasnächtlichen Seite präsentieren. Als Gastgeschenk haben sie eine Steckenlaterne im Gepäck. Bemalt worden ist diese vom Basler Künstler Christoph Knöll mit Motiven, die auf die Fête des Vignerons Bezug nehmen. Der Gastauftritt der beiden Nordwestschweizer Kantone steht unter dem Motto «Jura & Bâle-Ville – Carnaval et plus encore!» Als von der Unesco mit dem Label Kulturerbe geadelte Fasnachtsstadt wird sich vor allem Basel in Szene setzen können: mit Pfeifer- und Tambourenformationen an der Parade sowie einer Ausstellung im Jardin Doret. Auffahren soll zudem die bekannte Maschinenskulptur «Klamauk» von Jean Tinguely, der einst selber aktiver Basler Fasnächtler war. (sda)