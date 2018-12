Ab 2022 will der Kanton Baselland für Verwaltungsangestellte Leistungslöhne einführen. Dann will das Baselbiet die heutigen Lohnklassen ersetzen. Statt über Erfahrungsstufen steigt der Lohn dann flexibel. Von der Lohnsumme von insgesamt 600 Millionen Franken sollen zwar bloss 6 Millionen leistungsabhängig sein. Doch bei den Lehrern und bei den Schulleitungen ist der Widerstand gross. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass die Qualität ihrer Arbeit kaum messbar sei. Was ist ein guter Lehrer? Einer, der bei den Schülerinnen und Schüler besonders beliebt ist? Einer, bei dem die Schüler gute Noten haben? Einer, der immer pünktlich erscheint? Oder gar einer, der im Lehrer-Kollegium am besten ankommt?

Die Antwort wird derzeit von einer Arbeitsgruppe gesucht. Wie die bz weiss, versuchen Vertreter der Schulleitungen, der Lehrer und des Kantons, das Unmögliche zu erarbeiten: allseits akzeptierte Rahmenbedingungen für eine lohnrelevante Qualifikation der Lehrer. Bereits im Frühjahr taten die Baselbieter Schulleiter-Konferenzen ihren Unmut kund. In einem Brief an den Regierungsrat verwiesen sie auf die Gefahren des Lohnmodells. In der Schweiz hätten lediglich sechs Kantone ein solches System – nur ein Mittelschulamt habe positive Erfahrungen gemacht. Dies mit der Begründung, es seien Zielvereinbarungen gemacht worden – ein Instrument, das in Baselland schon seit Jahren gang und gäbe ist.