Wechsel bei der BLKB: Manuel Kunzelmann verlässt die Bank per Ende April

Manuel Kunzelmann (45) ist seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Strategie & Marktleistungen. Von 2013 bis 2017 leitete er das Ressort Strategieentwicklung & Controlling und von 2009 bis 2013 die Bereiche Produktmanagement und Kompetenzcenter Marktleistungen.

Alexandra Lau, die laut der Medienmitteilung der BLKB interimistisch übernimmt, ist seit 1. Oktober 2017 Ressortleiterin Legal & Compliance. Die 39-Jährige verfügt in zahlreichen Bereichen über Führungserfahrung bei einer Grossbank: Business Development, Prozessentwicklung und -innovation, produktnahe regulatorische Themen, Business Risk Management im Retail- und Affluent-Geschäft sowie im globalen Kreditgeschäft. Ausserdem arbeitete sie in der Strategieberatung. Sie studierte an der Universität St. Gallen und hat einen Master in International Affairs and Governance.