Die SVP hatte gefordert, beim Staatspersonal zu sparen und den Bestand in jeder Dienststelle um 10 Prozent zu kürzen. Der Landrat hatte im November 2015 ein Postulat von Urs Hess an die Regierung überwiesen – der Prattler SVP-Parlamentarier ist notabene selber beim Baselbieter Tiefbauamt beschäftigt.

Sparen will zwar auch die Baselbieter Regierung. Ihre Finanzstrategie sieht Entlastungen von bis zu 200 Millionen Franken bis im Jahr 2021 vor. Dabei soll auch das Staatspersonal Federn lassen müssen. Ziel ist eine Reduktion von 250 Stellen und damit Einsparungen von 61 Millionen Franken – was rund 10 Prozent des gesamten Personalaufwands entspricht. Damit sieht sie die SVP-Forderung grundsätzlich erfüllt. Von Sparübungen, die auf alle Dienststellen gleich verteilt sind, hält die Regierung dagegen gar nichts.

Nicht überall umsetzbar

Das sieht die Mehrheit der Personalkommission genauso. Ein solcher Ansatz sei «weder sinnvoll noch praktikabel», schreibt Kommissionspräsident Balz Stückelberger (FDP) in seinem soeben veröffentlichten Bericht. Die Kommission teilt die Meinung der Regierung, dass sich eine durchgehende Reduktion des Personalaufwands von 10 Prozent nicht in allen Bereichen durch Stellenabbau umsetzen lasse. «So ist ein Abbau zum Beispiel in sicherheitsrelevanten Bereich wie der Polizei nicht möglich», schreibt Stückelberger weiter. In anderen Bereichen wie bei den Lehrkräften sei es nicht erwünscht oder etwa in der Steuerverwaltung nicht sinnvoll.

Mit acht gegen eine Stimme beantragt die Personalkommission dem Landrat deshalb, das SVP-Postulat abzuschreiben. Zwar wurde kein flächendeckender Stellenabbau von 10 Prozent vorgenommen. Personaleinsparungen um 10 Prozent würden den Zielen der SVP unter dem Strich aber ohnehin entsprechen.