Wegen anhaltender Kritik: Das Baselbiet erhält doch keine Velohochbahn

Aufgrund der anhaltenden breiten Kritik hat Regierungsrat Isaac Reber in Rücksprache mit ESAF-Präsident und Regierungsrat Thomas Weber entschieden, das Projekt Velohochbahn in der vorgestellten Form nicht weiter zu verfolgen. Das teilt der Baselbieter Regierungsrat am Dienstag mit.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion hatte Anfang September 2020 zusammen mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA), dem Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes ESAF 2022 und den Projektinitianten «Velohochbahn in Modulbauweise» das Projekt für den Bau einer Pilotstrecke im Raum Pratteln vorgestellt.

Eine Realisierung bis Sommer 2022 unter diesen Umständen erscheint unrealistisch

Kritisiert wurden die äusseren Umstände des Projektes, namentlich die personelle Konstellation. Nachdem das Projekt kürzlich vorgestellt worden war, tauchten Vorwürfe der Vetternwirtschaft bei den Baselbieter Grünen auf. Dies weil das patentierte Velobahn-System von der Firma Urb-X entwickelt worden war. Dessen Gründer sind die beiden grünen Landräte Klaus Kirchmayr und Balint Csontos. Zudem wurden Fragen im Hinblick auf ein späteres Vergabeverfahren geäussert. Positiv zur Kenntnis zu nehmen sei, dass die Projektidee als solche grundsätzlich auf breite Zustimmung gestossen ist und es auch gelungen ist, das Bundesamt für Strassen (ASTRA) als Projektpartner zu gewinnen.

Auch wenn sich die Kritik nicht gegen die Idee des Projektes an sich richtete, ist Regierungsrat Isaac Reber zur Auffassung gelangt, dass das Projekt Velohochbahn angesichts der bereits bestehenden politischen Widerstände kaum bis zur Durchführung des ESAF 2022 realisiert werden könnte. Er hat sich deshalb in Rücksprache mit OK-Präsident und Regierungsrat Thomas Weber sowie in Übereinstimmung mit den Projektinitianten entschlossen, das Projekt nach Abschluss der Machbarkeitsstudie abzubrechen und auf die in Aussicht gestellte Landratsvorlage zu verzichten.

Regierungsrat Isaac Reber bedauert diesen Schritt

Reber kann aber nachvollziehen, dass die personelle Konstellation rund um das Projekt Anlass zu Kritik gegeben hat. Mit dem Verzicht auf die Weiterverfolgung des vorgestellten Projektes soll denn auch ausdrücklich der Raum dafür geschaffen werden, dass die zugrundeliegende Idee der Schaffung neuer Angebote für schnelle E-Bikes wieder in den Mittelpunkt rückt und entsprechende Angebote in den kommenden Jahren realisiert werden können.