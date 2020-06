Wegen Corona: Birsfelder Bundesfeier findet nicht statt

Die Birsfelder 1.-August-Feier findet traditionellerweise auf der Kraftwerkinsel statt. Nicht so in diesem Jahr. Die Massnahmen in Bezug auf die Coronapandemie sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sind für den veranstaltenden Verein «Wasserfahrverein Birsfelden» und den Gemeinderat zu gross.