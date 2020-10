Wegen Tierquälerei: Zwei Messie-Frauen dürfen keine Tiere mehr halten

Die Baselbieter Kantonsrichter sprachen gestern zurückhaltend von «unhaltbaren Zuständen». Man kann aber ohne Übertreibung auch als Saustall bezeichnen, was der Kantonstierarzt bei seiner Kontrolle in einer Liegenschaft in Liesberg im September 2018 antraf: Drei Bartagame ohne Futter und Wasser, zwei davon tot, mehrere Wellensittiche und Zebrafinken in erbärmlichem Zustand.

Beissender Geruch nach Fäkalien und Urin

In den Käfigen bis zu zehn Zentimeter hoch Tierkot sowie Futterreste und Staub. Beissender Geruch nach Fäkalien und Urin, in den Gängen. Müll, der sich teilweise meterhoch stapelt. Den Hauseigentümerinnen wurden kurz zuvor im Kanton Freiburg neun Hunde und eine Katze weggenommen. Die 58-jährige Mutter und ihre 28-jährige Tochter waren mit den vielen Tieren in einem VW Bus unterwegs und fielen im Raum Murten den Behörden auf.