Plötzlich rückt Erika Preisig wieder in den behördlichen Fokus. Seit die Sterbebegleiterin und Biel-Benkemer Hausärztin vor zwei Jahren im Liestaler Gewerbegebiet eine Örtlichkeit gefunden hat, in der sie Sterbewillige in den Tod begleiten kann, ist es ruhig um sie geworden. Doch jetzt hat die Baselbieter Staatsanwaltschaft (Stawa) eine Strafuntersuchung gegen Preisig eröffnet, wie die «Basler Zeitung» in ihrer gestrigen Ausgabe schrieb.