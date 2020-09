Welche Angebote braucht es wirklich? Beide Basel wollen auch bei den Psychiatrien eingreifen

In Zeiten, in denen die Devise «ambulant vor stationär» wie ein Mantra gepredigt wird, mutet es zuerst seltsam an, dass die Psychiatrie Baselland (PBL) gestern in Liestal voller Stolz den Spatenstich für zwei Neubauten zelebrierte. Rund 100 Gäste, darunter der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber, gratulierten der PBL um CEO Barbara Schunk für das Megaprojekt. 66 Millionen Franken investiert das Unternehmen, um bis 2023 der Alterspsychiatrie und der Krisenintervention eine neue Heimat zu geben. Dazu wird das Haus B umfassend saniert. Schon im Januar 2021 nimmt zudem der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie den Betrieb auf.

Bedarf an psychiatrischen Angeboten steigt

«Wir bauen hier zwar für die stationäre Psychiatrie, es sind aber Ersatzbauten und wir werden unsere 220 Betten nicht aufstocken», sagt Schunk im Anschluss an die Zeremonie zur bz. Und Weber betont in seiner Ansprache: «Wir gehen davon aus, dass der Bedarf an stationärer Psychiatrie mit zunehmender Alterung und kultureller Vermischung der Bevölkerung weiter zunimmt und gleichzeitig vermehrt ambulante Angebote genutzt werden.» Die PBL investiert in beides: Im Januar 2021 öffnet das ambulante Zentrum für psychische Gesundheit in Binningen.

Mit all diesen Erneuerungen hofft die PBL auch, gute Karten bei den Gesundheitsdirektoren beider Basel zu haben, die den Gesundheitsraum in Zukunft stärker regulatorisch steuern wollen – und das nicht nur bei den Akutspitälern, sondern auch im psychiatrischen Bereich. So will es die gemeinsame Spitalplanung, die vom Stimmvolk 2019 angenommen wurde. Doch während das Regulationsinstrument, die gemeinsame Spitalliste, bei den Akutspitälern bereits per 1. Juli 2021 in Kraft tritt, ging fast unter, dass auch neue Listen für die Psychiatrien und für die Rehabilitation erstellt werden. Wie die Kantone auf Anfrage bestätigen, sollen diese aber erst 2024 bereit sein.