Wenn die freie Zeit krank macht: Eine junge Patientin der Psychiatrie Liestal erzählt

Ein Teenager steht in dicker Winterjacke vor dem Schalter der Psychiatrie in Liestal. «Mir geht es nicht gut», sagt er. Die Frau hinter der Glasscheibe schickt ihn weiter in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die reale Szene steht symbolisch für die aktuell belastende Situation für junge Menschen.

Die Monate vor Jahresende seien immer schwierig, sagt Catherine d’Aujourd’hui, Leiterin der Psychotherapiestation für Essstörungen und Krisen in Liestal. Das fehlende Sonnenlicht, der hohe Leistungsdruck in der Schule Ende Jahr und die Weihnachtszeit in schwierigen Familienverhältnissen belasten in jedem Jahr. Jetzt komme auch noch die Pandemie hinzu: «Diese bringt Ängste und Verunsicherung mit sich.»

Der Lockdown kann als Auslöser einer Krise wirken

Im November ist die Zahl der Anmeldungen von Jugendlichen in der Psychiatrie im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Einfluss der Pandemie auf die Psyche hat auch das BAG erkannt. Aus diesem Grund findet heute der nationale Aktionstag zur psychischen Gesundheit in Zeiten von Corona statt. Der Lockdown wurde für einige zum Auslöser einer Krise. So war es auch bei Chiara (Name geändert).

Chiara ist 18 Jahre alt und besucht das Gymnasium. Sie ist eine gute Schülerin und hat einen Hang zum Perfektionismus. Der eigene Körper spielt für sie schon länger eine wichtige Rolle, sie achtet darauf, was sie isst. Dann wird Mitte März der Lockdown verhängt, ihre Schule macht zu. Die Freundinnen trifft sie weiterhin, zusammen gehen sie joggen oder Rollschuh fahren.

Was ihr zum Verhängnis wird, ist die Zeit. Vor ihr liegen diese langen Tage, plötzlich hat sie sehr viel Freiraum. Sie beginnt die Stunden mit Sport zu füllen. «Ich drückte immer mehr rein, es war wie ein Zwang.» Manchmal absolviert sie noch um Mitternacht einen Work-out in ihrem Zimmer. Immer mehr verbietet sie sich nun auch zu essen. Nach einem Joghurt mit Zucker hat sie ein schlechtes Gewissen. «Irgendwann war es völlig ausser Kontrolle. Ich geriet in Panik, wenn ich mich nicht an meine eigenen Vorschriften hielt.»

Die Abwärtsspirale nimmt ihren Lauf

Am Geburtstag ihrer Schwester trifft sie eine neue Abmachung mit sich selbst: «Heute darf ich essen, was ich will. Dafür esse ich morgen gar nichts.» Doch sie fühlt sich schlecht, hat den Drang, die Kalorien loszuwerden. An diesem Tag erbricht sie zum ersten Mal. Danach beginnt die Abwärtsspirale. Sie macht weiter Sport, verbietet sich gewisse Lebensmittel und erbricht nun regelmässig.