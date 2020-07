Wenns schmürzelet in der Region: Der Laufner Flächenbrand hat enorme Tragweite

Der Grossbrand in Laufen von vergangenem Freitag beschäftigt die betroffenen Gewerbler, die Spezialisten von Polizei und Feuerwehren und die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV). «Der Brand in Laufen ist einer der grössten Schadensfälle, mit denen wir je zu tun hatten», sagt BGV-Chef Sven Cattelan. Alleine die Gebäudeschäden, für welche die BGV aufkommen wird, betragen laut Cattelan «mehrere Millionen Franken». Darin nicht inbegriffen ist das verlorene Hab und Gut der 40 Gewerbetreiben; diese Schäden sind via Hausratsversicherungen gedeckt und dürften weit höher liegen.

Den Brandschutzspezialisten stellt sich zudem folgende Frage: War die abgebrannte Laufner Industriehalle ein Risikobau? Ja, findet Dominik Straumann, Präsident des Feuerwehrverbands beider Basel und seit knapp 30 Jahren Feuerwehrmann. Laut Straumann gibt es in ehemaligen Industriehallen, die gewerblich umgenutzt wurden, immer wieder Brände. Beispiele gebe es schweizweit zuhauf. In der Region haben vor Jahren etwa bei Schindelholz in Grellingen oder auf dem Schoren-Areal in Arlesheim Brände gewütet.

Farben, Lösungsmittel, Reifen, Gasflaschen

Das hohe Risiko liegt laut Straumann zum Teil an der Nutzung selbst: Im einen Gebäudeteil wird geschweisst, im zweiten arbeitet ein Schreiner, im dritten ist ein Fahrzeughandel einquartiert. Farben, Lösungsmittel, Reifen, Gasflaschen – alles nahe beieinander. «Da kann der eine plötzlich zur Riesengefahr werden für den anderen.» Verschärfend wirke, dass die Verantwortung auf unterschiedliche Schultern verteilt sei. «Oft gibt es auf solchen Arealen keine Kontrollen aus einer Hand. Das ist in einer Industriehalle einer einzigen Firma anders.» Straumann betont, dass es im Baselbiet noch einige gemischtgenutzten Areale mit erhöhtem Brandrisiko gibt. Namen will er keine nennen. Straumann findet aber: «Es braucht keine neuen Brandschutzregeln. Diese sind erst 2015 gelockert worden. Wichtig ist vor allem, dass die Nutzer auf solchen Arealen die Eigenverantwortung wahrnehmen.»

Cattelan betont, dass die Gebäulichkeiten in Laufen punkto Brandschutz den gesetzlichen Vorgaben entsprochen hätten. Den Begriff Risikobau mag er nicht. Bloss weil es sich um ein älteres, umgebautes Gebäude handelt, in dem allenfalls mit offenem Feuer hantiert wird, heisse nicht, dass der Aufenthalt gefährlich war. Entscheidend sei, welche Schutzmassnahmen durch die Nutzer ergriffen würden.