Bei den frostigen Temperaturen dieser Woche war so mancher froh um seine Handschuhe. Doch diese können plötzlich zum Problem werden. Viele moderne Ampel-Systeme im Baselbiet, die mit Sensoren funktionieren, regieren unterschiedlich auf Handschuh-Materialien. Wir haben nachgefragt, woran das liegt.

Unterschiedliche Sensoren

Kurt Glaus, Geschäftsführer der Traxio GmbH, bestätigt die Beobachtung der bz: «Es kann durchaus sein, dass die Sensoren auf bestimmte Handschuhe reagieren und auf andere nicht.» Dies liege jedoch nicht am Handschuh-Material per se, sondern vielmehr an dessen Dicke: «Die Sensoren der ersten Generation funktionieren mit den Händen oder auch mit dünneren Handschuhen. Bei dickeren Handschuhen reagieren die Sensoren nicht immer.» Durch eine leichte Berührung mit der ganzen Handfläche löst man den Sensor aus.

Bis zum letzten Jahr hat man noch die erste Generation ausgeliefert und installiert. Insbesondere im Baselbiet findet man viele Ampeln, die auf diese Weise funktionieren. «Mittlerweile gibt es ein neues System, das die Sensoren der ersten Generation mit Drucksensoren kombiniert», berichtet Glaus. Diese könne man sogar mit dicken Handschuhen betätigen, da sie unter anderem auf Druck reagieren würden.

Smartphone-Technologie

Sowohl die Sensoren der ersten Generation, wie auch die neusten Drucksensoren sind der Smartphone-Technologie nachempfunden und bringen laut Glaus einen entscheidenden Vorteil mit sich: «Während die mechanischen Drucktasten regelmässig eingefroren sind, kann dies mit der neuen Technologie nicht mehr passieren.» Ebenfalls seien die Sensortaster viel wartungsfreundlicher.