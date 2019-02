Die Ausgangslage ist pikant: Nachdem die Baselbieter Baudirektorin Sabine Pegoraro (FDP) ihren Rücktritt bekanntgegeben hat, geht das Rennen um die Nachfolge in der Regierung zwischen links und rechts nun in die heisse Phase. Mit Kathrin Schweizer will die Baselbieter SP ihren verlorenen Regierungssitz zurückholen, mit Thomas de Courten will die SVP ihre Sitzzahl erhöhen.

Doch da es sich um Gesamterneuerungswahlen handelt, stehen auch die Bisherigen zur Wahl: Sicherheitsdirektor Isaac Reber (Grüne), Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP), Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) und Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP).