Da verliert man schnell die Übersicht. Ganze 608 Kandidaten stellen sich bei den kantonalen Wahlen in Baselland vom 31. März zur Wahl. Sie alle wollen einen der 90 Sitze im Landrat ergattern. Es sind 238 Frauen und 370 Männer. Gegenüber den letzten Wahlen von 2015 ist die Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber um elf Personen gestiegen.

Die 608 Kandidierenden verteilen sich auf elf Parteilisten. Von den amtierenden Landrätinnen und Landräte kandidieren zehn nicht mehr.

Damit Sie sich nicht im Dickicht der Zahlen verlieren, bieten wir Ihnen eine Übersicht über alle Kandidierenden in den zwölf Wahlkreisen. Sie wollen wissen, wer für welche Partei in Ihrem Wahlkreis kandidiert? In den beiden Karten – aufgeteilt auf die Wahlkreise Allschwil, Binningen, Oberwil, Reinach, Münchenstein, Muttenz, Laufen, Pratteln, Liestal (Karte 1) und die Wahlkreise Sissach, Gelterkinden und Waldenburg (Karte 2) – finden Sie die Steckbriefe aller 608 Kandidierenden.

Welche Kandidatin wohnt in Ihrer Nähe? Welcher Kandidat entspricht Ihrem Wählerwillen am besten? Wer ist in Ihrer Altersgruppe? Welchen Beruf üben die jeweiligen Kandidierenden aus? Klicken Sie links oben in der Karte auf das Symbol und scrollen Sie durch die Parteilisten.