Kanton fördert regionalisierte Versorgung und Verbundleitungen

Bei der Verbindung Hölstein-Bubendorf handelt es sich um einen technischen und nicht um einen organisatorischen Verbund», erklärt Adrian Auckenthaler, Leiter Ressort Wasser und Geologie beim Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE). Der Kanton fördert solche Projekte. «Zur Steigerung der Versorgungssicherheit, Professionalisierung und Wirtschaftlichkeit strebt der Kanton Regionalisierungen in der Trinkwasserversorgung sowie bei Verbundleitungen an», steht in der Wasserstrategie vom Mai 2012. Das AUE unterstützt diese Vorhaben fachlich und finanziell. In der Regel übernimmt es 50 Prozent der Planungskosten, so auch bei der Verbindungsleitung Hölstein-Bubendorf.

Zurzeit sind im Baselbiet folgende Verbindungen geplant: Kaiseraugst (AG)-Arisdorf, Gelterkinden-Tecknau, Hölstein-Niederdorf und Titterten-Liedertswil. Weitere Verbindungsleitungen stehen zur Diskussion. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche technische Verbindungen realisiert. Das grösste Projekt geht Anfang 2019 in Betrieb: Die Transitleitung Birstal, welche die Wasserversorgungen im unteren Birstal mit dem Netz der Industriellen Werke Basel verbindet.

Die Baselbieter Wasserversorgungsplanung ist in zehn Regionen eingeteilt, in denen zwölf Wasserwerke beziehungsweise interkommunale Trägerschaften (Zweckverbände, Genossenschaften, Aktiengesellschaften) existieren. Das grösste Wasserwerk im Kanton ist die Hardwasser AG, die aber primär Trinkwasser für Basel-Stadt produziert. Gemessen an der Anzahl zu versorgende Einwohner ist das Wasserwerk Reinach und Umgebung das grösste. Dieses beliefert Reinach, Bottmingen, Oberwil, Therwil, Ettingen und Biel-Benken.

Die öffentliche Wasserversorgung generierte 2017 eine Wassergewinnung von 28,315 Millionen Kubikmeter, der Netto-Wasserverbrauch belief sich auf 24,714 Millionen Kubikmeter; Netzverluste und Messdifferenzen machen den Unterschied aus. Private Grundwasserpumpwerke förderten im vergangenen Jahr insgesamt 40,577 Millionen Kubikmeter. (STZ)