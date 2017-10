Am Freitag fand in der Wirtschaftskammer Baselland die Endrunde des «Swiss Innovation Challenge» 2017 statt: 25 Teilnehmer konnten ihre Geschäftsidee einer elfköpfigen Jury in einer Kurzpräsentation – «Pitch» – darstellen. Die besten drei werden an den «Tag der Wirtschaft» eingeladen, wo der Sieger verkündet wird.