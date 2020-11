Wie der Doktor mit den Scherenhänden die Urologie am Kantonsspital wieder auf Kurs bringt

Seine Hände zittern nicht, als er mit der bloss fünf Millimeter grossen Schere die Verwachsungen löst, welche die Prostata des Patienten umgeben. Zu ihr vorzudringen, ist das Ziel, denn die Drüse muss raus. Ein bösartiger Tumor hat sich eingenistet. «Das Vorspiel ist normalerweise ja eher etwas Schönes, doch nicht hier», sagt Svetozar Subotic trocken, während er die Harnröhre freilegt und den Samenleiter abklemmt. Bei einer Operation am offenen Bauch hätte der Chirurg schon längst blutige Hände.

Im OP-Saal des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Liestal sind Subotics Handschuhe an diesem Montag aber auch nach zwei Stunden noch unbefleckt. Der Chefarzt der Urologie steuert den Operationsroboter Da Vinci – und er liebt es. Etwas dreckiger sind bloss die Hände des Assistenzarztes, der direkt am Patienten sitzt und durch eine Röhre mit verschiedenen Greifern jeweils winzige Titan- oder Plastikklemmen anbringt, um Blutungen zu verhindern. «Schiess es ab. Jetzt! Come on, du schaffst es», feuert Subotic ihn an, während er die Kamera justiert.

Der Da Vinci kostet 1,7 Millionen und der Nutzen ist umstritten

Das ist seine Welt. Der 48-jährige gebürtige Jugoslawe ist mit seiner Leidenschaft für roboter-assistierte Chirurgiesysteme zwar längst nicht mehr allein. Das KSBL besitzt seit 2014 einen Da Vinci, das Basler Universitätsspital (USB) schon zwei Jahre länger und auch das Claraspital und das Merian-Iselin haben sich so einen Koloss für 1,7 Millionen Franken angeschafft. Die Region ist ein Da-Vinci-Hotspot.

Subotic weiss, dass gerade bei Prostataoperationen der Mehrwert gegenüber der offenen Chirurgie noch nicht wissenschaftlich belegt ist. Eine Untersuchung des Swiss Medical Board etwa konnte im Frühjahr 2019 kaum Vorteile feststellen. «Ein schlechter Chirurg wird durch den Da Vinci nicht besser. Aber einem erfahrenen Chirurgen eröffnen sich durch die Technik ganz neue Möglichkeiten», so Subotic. Am Ende zählt für ihn noch etwas anderes: «Die Patienten wollen heute oft nur noch dorthin, wo es einen Da Vinci hat.» Dasselbe gelte für aus- und weiterzubildende Ärzte. Kann ein junger Arzt keine Erfahrungen am Roboter vorweisen, werde dies bei Bewerbungen heute schnell zum Nachteil. Schon allein deshalb brauche das KSBL die teure Maschine. 600 urologische Operationen habe man in den sechs Jahren damit durchgeführt, dazu kommen Eingriffe der Chirurgie und der Frauenklinik. Der Da Vinci ist für Subotic dabei nur ein Puzzlestein in seinem Bestreben, die Urologie am KSBL auch infrastrukturell wieder auf höchste internationale Standards zu heben.

Subotics Vorgänger ist in Liestal jetzt direkter Konkurrent

Erst vor wenigen Wochen wurden zwei neue urologische Röntgentische in Betrieb genommen, vergangenes Jahr ein neuer Steinlaser. «Als ich Chefarzt wurde, stellte ich fest, dass einige Investitionen überfällig waren», sagt er im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende». Das war im Frühjahr 2018. Die Urologie des Kantonsspitals erlebte damals ihre schwerste Krise: Nach 20 Jahren hatte der bisherige Chefarzt Thomas Gasser gekündigt und seinen Stellvertreter sowie zwei Oberärzte mitgenommen. Er gründete mit der «Urologie Nordwestschweiz» eine eigene Praxis mit Standorten in Basel, Rheinfelden, aber auch am Bahnhof Liestal in direkter Nähe zum KSBL (diese Zeitung berichtete). «Das löste natürlich Unruhe aus. Die Zeit war nicht einfach für mein Team und mich», sagt Subotic.

Gassers Abgang bedeutete auch einen Einbruch bei den Patientenzahlen am KSBL. War ursprünglich noch eine Kooperation angedacht, ist man heute direkte Konkurrenz. «Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit dem KSBL mehr», hält auch Gasser auf Anfrage fest. Stattdessen arbeitet der ehemalige Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Basel mit USB, Merian-Iselin, Bethesda und der Ergolz-Klinik zusammen. Und das offenbar sehr erfolgreich: «Von Anfang an hatten wir mehr Patienten als erwartet. Ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut», sagt Gasser. Dass es ein Überangebot an Urologen auf dem Platz Liestal hat, bemerke er zumindest anhand seiner Zahlen nicht. «Die Urologendichte hier ist extrem», sagt dagegen Subotic. Gleichwohl ist er zufrieden, wie sich die Patientenzahlen entwickelt haben. «Ohne Gasser hätten wir wohl mehr, doch 2020 werden wir voraussichtlich das Niveau des Vorjahres erreichen – trotz Corona.»

Basler Studie will Da Vinci mit Augmented Reality verbessern

Man konzentriere sich auf die eigenen Stärken. Und da steht bei Subotic moderne Technik weit vorne: «Ich interessiere mich sehr für Virtual Reality.» Es war daher für ihn keine Frage, sich an einer Studie des USB zu beteiligen: Aurora heisst sie und hat sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von Chirurgen und Pathologen zu erleichtern – dank eines präzisen virtuellen und ausgedruckten 3D-Modells der Prostata des jeweiligen Patienten. Genau ein solches Modell hält Subotic auch an diesem Montag immer wieder in den Händen. Darauf wurde der vom Tumor befallene Bereich markiert. Am Ende der mehrstündigen OP färbt Subotic die echte, entfernte Prostata an derselben Stelle. «So kann die Pathologie viel schneller das richtige, erkrankte Gewebe untersuchen.»

Und bereits befindet sich das nächste Upgrade in der Entwicklung: Die Studie arbeitet daran, das 3D-Prostatamodell als eine Art Hologramm auf den Bildschirm des Da-Vinci-Roboters zu projizieren, also direkt über das echte Organ zu legen, sodass sich der Chirurg besser orientieren kann. Subotic kann nicht sagen, wann diese Vision Realität wird, aber sein Motto dürfte klar sein: «Come on, du schaffst es!»