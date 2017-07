Der Mond nimmt zu und ab, nahe Planeten wandern vor Lichtjahre entfernten Sternen hindurch. Für den Astronomen läuft dies alles in genau vorausberechenbaren Bahnen. Was die Himmelsgucker offensichtlich nicht daran hindert, Ehrfurcht oder sogar ein metaphysisches Gruseln zu empfinden beim Gedankenflug ins Weltall.

Doch wie haben’s die Astronomen mit dem Zusammenhang zwischen Kosmischem und Irdischem? Da scheinen Berührungsängste zu bestehen. Das war nicht immer so – wohl alle kennen die Geschichte von den drei Königen, die einen Stern zum Führer hatten. Auch im Mittelalter standen himmlische Vorzeichen noch hoch im Kurs. Das ist glücklicherweise Vergangenheit – aber kein Grund, das Kind mit dem Bad auszuschütten. Die, die sich im Garten bewegen, können im Umgang mit den Pflanzen eine Verbindung zwischen der Erde und dem Ausserirdischen finden, die frei von Schicksalsglaube ist.

Unser Sonnensystem ist recht überschaubar: Ein paar wenige Planeten umkreisen zusammen mit der Erde die Sonne. Um diese kreist wiederum ein einziger Mond. Und dies – so darf angenommen werden - seit Jahrmilliarden in fast gleichen Bahnen und Abständen. Die Pflanzenwelt entstand in diesem Kräftefeld. Seit den Anfängen als ungeordnete Zellhaufen sind die Grünen ganz Ohr auch für die feinsten Veränderungen in der Umgebung. Selber halten sie ja still – quasi in Dauermeditation seit Millionen von Jahren. Bereits steinzeitlichen Himmelskundigen schien eine Zusammengehörigkeit zwischen den wandelnden Himmelskörpern und dem Leben auf der Erde offensichtlich und bedeutsam. Der riesige Steinkreis von Stonehenge ist ein Zeuge davon, genauso wie der Belchenkult ringsum in der Region.

Jeder Planet gehörte in der Sicht unserer Vorfahren zu einem bestimmten Pflanzenteil. Der warmgelb strahlende Jupiter – zurzeit leuchtet er als Abendstern im Westen – erschien ihnen als Schirmherr der Früchte. Ebenso wie diese bis zur Reife neben Wärme viel Zeit brauchen, verändert der königliche Jupiter seine Stellung am Himmel recht langsam.

Für einmal nutzlos

Ob diese urtümliche Sichtweise heute noch irgendeine praktische Bedeutung im Garten hat? Gewisse Mondkalender leiten tatsächlich aus der Stellung Jupiters Empfehlungen ab. Doch für die meisten Gärtner richtet sich Tun und Lassen nach Jahreszeit und Witterung. Das heisst nun aber nicht, dass nur das äusserlich Nützliche zählt. Das absichtslose Hineinspüren in Entsprechungen zwischen Himmel und Erde erhöht und vertieft das Glück, in einem Garten wirken zu können.

Und die Spurensuche geht weiter: Der nächste Gartentipp wird verraten, welchem Pflanzenteil die übrigen Planeten und der Mond zugeschrieben werden. Wer Lust hat, rätselt bis dann schon mal auf eigene Faust.