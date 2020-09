Wie ein Baselbieter im Wallis die Schafe vor dem Wolf schützt

Die weisse, flauschige Wolle klebt an den Felsbrocken. Dazwischen liegt ein Kieferknochen mit den Zähnen Richtung Himmel. Ein bisschen weiter vorne ein Fussknochen, der Paarhuf sitzt noch unversehrt. Der Knochen ist blank, kein Fetzen Fleisch daran. Sonst ist nichts mehr übrig vom Schaf. Der Fuchs, die Kohlraben haben sich genommen, was sie verwerten können. Auch die Knochen werden bald verschwinden. Die Natur holt sich alles zurück. Getötet hat das Schaf ein Wolf.

Das Tier war Teil einer Herde, die den Sommer auf der Alp im Vallon de Réchy im Unterwallis verbringt. Anfang Juni kamen 403 Schafe hinauf. Acht hat sich der Wolf geholt, zwei sind durch Krankheit gestorben. Die Alp L’Ar du Tsan liegt etwas mehr als 2200 Meter über Meer und erstreckt sich über drei Kilometer. Steile Grashänge, mit Felsen durchsetzt, ragen links und rechts empor, dazwischen mäandert sich die Rèche in dunklem Blau durch die Ebene. Jetzt, im Frühherbst, hat sich das Gras teilweise hellbraun gefärbt, die verblühenden Heidelbeersträucher lassen die Hügel in einem sanften Rot leuchten.

45'000 Schritte pro Tag

Seit bald vier Monaten befinden sich die Tiere in der Obhut von Markus Dörig. Der Baselbieter ist Schafhirte in seiner zweiten Saison. Seit 8. Juni lebt er auf der Alp, ins Tal ist er seither nicht mehr gekommen. Dörig ist eigentlich gelernter Heilpädagoge und leitet die Kriseninterventionsstelle an den Volksschulen in Basel-Stadt. Diese bietet diverse Unterstützungsangebote für Schüler, die im Regelunterricht nicht zurechtkommen. In gewisser Weise ebenso verlorene Schafe. Das Hirten macht Dörig in seinen Ferien. Er sieht es als Erholung, obwohl es oft streng ist. Im Durchschnitt 45'000 Schritte macht er am Tag auf der Alp. Seine erste Alpsaison hatte er 2016 im Val d’Anniviers im Unterwallis.

Sein Grossvater war Bauer und Rinderhirte im Appenzell. Dörig selbst besitzt zwölf Schwarznasenschafe und drei Esel bei sich zu Hause in Frenkendorf. Die Inspiration für die speziellen Haustiere kam von seinen Nachbarn, die ebenfalls Schafe besitzen. Dörig fand sofort Gefallen an den Tieren. So entstand dann irgendwann die Idee mit dem Hirtenjob. Seine Schafe und die Esel hat er dieses Jahr mitgebracht auf die Alp. Letztere dienen ihm als Frühwarnsystem: Nähert sich ein Wolf, schreien sie.

«Im Wallis hat der Wolf nichts zu suchen»

Neun Schafbesitzer aus dem Oberwallis haben ihre Tiere in die Verantwortung von Markus Dörig gegeben. Sie alle besitzen Schwarznasenschafe, eine aus dem Oberwallis stammende Rasse. Ihr Merkmal: ein schwarzes Gesicht, schwarze Ohren und schwarze Flecken an den Beinen im sonst weissen Fell. Dörig erkennt seine Tiere sofort in der Herde. Als sie am Abend zur Hütte zurückkehren, streichelt er sie liebevoll und spricht mit ihnen. Wie die Städter mit ihren Katzen.

Einer der Besitzer ist René aus Baltschieder im Oberwallis. 35 Schwarznasenschafe besitzt er, eines hat in diesem Sommer der Wolf geholt. Heute ist René gekommen, um seine Schafe ins Tal zu bringen. Auf die Herbstweide. Die Alpsaison endet bald. Es wird zu kalt, ausserdem werden demnächst die Lämmer geboren. Würde es nach René gehen, müsste der Wolf abgeschossen werden: «Im Wallis hat er nichts zu suchen», sagt er. René spricht aus, was die meisten Schafbesitzer hier denken.

Für Markus Dörig ist das immer ein schöner Moment, wenn er die Tiere wieder den Besitzern übergeben kann. «Sie vertrauen mir die Schafe an, da will ich sie ihnen auch heil wieder zurückgeben.» Ganz gelungen ist ihm das bisher nicht. «Verhindern kann man einen Schaden nicht», sagt er, «nur minimieren.» Der Wolf ist schnell, ein Angriff dauert nur wenige Sekunden.

Der 61-Jährige sitzt an einem langen Holztisch vor der steinernen Hirtenhütte. Ein Bach rauscht, die Grillen zirpen leise. In der Ferne hört man die Glocken der Schafe, ab und zu ein Blöken. Sie halten gerade Siesta, heute ist es heiss auf der Alp. Dörig trägt ein hellblaues Edelweisshemd, einen braunen Filzhut und klobige Wanderschuhe. Gute Schuhe sind hier oben Pflicht. Als Hirte lässt er sich einen grauen langen Bart stehen, zurück in der Stadt wird er ihn rasieren. «Ein Bubentraum», sagt er und lacht.

Viermal griff der Wolf diese Saison an

Markus Dörig hatte viel Besuch in dieser Saison: von Freunden, Verwandten, freiwilligen Helfern und Schafbesitzern. Nach dem ersten Wolfsangriff bekam er Unterstützung von zwei Zivildienstlern von der Organisation Agridea. Geht ein Wolf herum, lässt er die Schafe nicht mehr gerne aus den Augen: Der Wolf M59 griff diese Saison gleich dreimal an, zweimal sogar am selben Tag. Und neben dem Bewachen der Herde fallen auch noch andere Aufgaben an auf der Alp: Jeden Morgen etwa putzt Dörig den Nachtpferch. Das dauert schnell einmal drei bis vier Stunden. In dieser Zeit muss jemand auf die Schafe schauen.

Am Abend kehren die meisten Tiere von selbst in ihr Nachtlager ein: Sie kennen den Ablauf. Die wenigen Aussenseiter treibt Dörig mit einem ruhigen «Komm, komm» in den Pferch. Ein elektrifizierter Nachtpferch mit acht Stromlitzen ist eine von vielen Herdenschutzmassnahmen, die der Bund vorgibt. Setzt ein Schafbesitzer diese nicht um, bekommt er keine Entschädigung, wenn sein Schaf gerissen wird. «Es ist ein Rattenschwanz», sagt Dörig. Jede neue Auflage bringe eine neue Aufgabe mit sich. Das kostet Zeit, Zeit der Schafbesitzer. Durch den Nachtpferch etwa wird der Kot nicht mehr natürlich auf der Wiese verteilt. Etwas abseits der Hütte türmt sich ein grosser Haufen. Dörig zeigt darauf und sagt: «Irgendjemand muss das auf der Alp verteilen. Einfach hierbleiben kann es nicht.»