Erstmals marktreif

Ganz neu sei das Thema Überlagerung. Das 1:1-Modell macht es möglich, auch Leitungen von Sanitär-, Lüftungs-, Elektrotechnik und Co. im Rohbau einzublenden, so wie sie laut Plan platziert sein sollten. «Das ist für ein herkömmliches Einfamilienhaus weniger relevant, aber etwa in der Pharmabranche ist es enorm wichtig», weiss Hasler, der selber aus dieser Branche stammt. Dort gelte es, möglichst viel Technik auf möglichst engem Raum unterzubringen.

«Am Bildschirm geht das immer, da kommen die Rohre aneinander vorbei. Aber in der Realität muss nur eines ein bisschen verschoben sein und der ganze Rest der Gebäudetechnik findet keinen Platz mehr.» Also geht man nach der Installation der ersten Rohre und Lüftungskanäle mit der Hololens auf die Baustelle, blendet den technischen Plan ein und schaut, ob alles genau nach Plan verlegt ist. Das geht mit der Anwendung von Holotech Solutions auf drei bis vier Zentimeter genau. «So kann man Fehler gleich beheben und findet sie nicht erst, wenn das halbe Bauwerk schon fertig ist. Das spart Geld, Zeit und Aufwand.»

«Wir sind die Ersten, die eine marktreife Anwendung für das Überlagern von 3D-Modellen mit der Baustelle in Europa anbieten», erzählt Hasler. Für den deutschsprachigen Raum haben sie sogar das Exklusivrecht. Und das Interesse aus der Baubranche scheint gross zu sein. So sei etwa ihr Stand an der Swissbau vergangene Woche sehr rege besucht worden. «Wir mussten mittendrin Visitenkarten nachdrucken lassen, weil die Nachfrage so gross war.» So träumt der Sissacher schon von mehr Personal und aufwendigen Marketingkampagnen. «Mein Geschäftspartner Michael ist der Realist, ich bin der Träumer.»

Haslers Traum war es auch, der die ganze Sache ins Rollen brachte. Bei einem Freund, der in der IT-Branche arbeitet, hielt der 29-Jährige vor gut einem Jahr zum ersten Mal eine Hololens in den Händen. «Durch meinen Job als Pharma-Ingenieur kannte ich BIM-Modelle. Ich dachte mir gleich: Das müsste man doch verknüpfen können.»

Grösse spielt keine Rolle

In Neuseeland wurde Hasler fündig: Ein Programmierer-Team tüftelte an einer entsprechenden Applikation und war gleich an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit interessiert. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte? Hasler ist davon überzeugt. «Wir erkennen nicht nur frühzeitig Fehler und erhöhen die Effizienz. Wir vermitteln der Bauherrschaft auch ein besseres Bild der Dimensionen, erleichtern ihnen das räumliche Denken und das Mitteilen von Wünschen und Anforderungen.» Egal, ob für einen riesigen Pharmabau oder fürs ersehnte Einfamilienhaus.»