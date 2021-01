Wie Einkaufen im Stedtli von Waldenburg für Spass sorgt

Der Bezirkshauptort Waldenburg hat seit Dezember etwas Besonderes zu bieten. An drei Samstagen konnten an einem Marktstand beim Brunnenplatz vor dem Törli regionale Spezialitäten gekauft werden. Initiiert hat dies der Verein «Waldenburg belebt». Übermorgen und am 23. Januar wird die Aktion fortgesetzt. Ziel ist, diese dauerhaft weiterzuführen und das Angebot auszubauen.

Ungewöhnlich ist, dass an einem Marktstand Lebensmittel gleich mehrerer regionaler Hersteller angeboten werden. Führt das nicht zu Konflikten unter Lieferanten? «Nein, bis jetzt gar nicht», antwortet Tschudin. Im Gegenteil: Die Produzenten seien froh, wenn jemand ihre Ware verkaufe und sie nicht einen ganzen Samstagmorgen hinter einem Stand stehen müssten. Auch habe sie bisher keine Kritik gehört, ihr Verein würde mit seiner Aktion Bauern- oder ähnliche Märkte konkurrenzieren, erklärt die Präsidentin des Vereins «Waldenburg belebt», der im Juni 2019 gegründet worden ist und derzeit gegen 30 Mitglieder zählt.

Claudia Tschudin strebt einen Ausbau an. Möglich sind zusätzliche Stände mit Produkten aus der Region, «aber wir wollen nicht irgendwelchen Ramsch». Auch Sitzgelegenheiten, wo man für einen Kaffee oder ein Bier verweilen kann, schweben ihr vor. Ein Treffpunkt soll entstehen.

Jede Woche liegt vorläufig nicht drin

An einer Sitzung von nächster Woche diskutieren Vereinsmitglieder, wie es weitergehen soll. Den Marktstand jede Woche zu betreiben, liegt für Heiko Kundlacz momentan aus Kapazitätsgründen nicht drin. Angestrebt wird ein Zwei-Wochen-Rhythmus; dafür müssten sich jedoch Helferinnen und Helfer melden, um Kundlacz zu unterstützen. In der Nutzungsstrategie Waldenburgs hält eine Gruppe Einkauf/Tourismus Ausschau, was es bezüglich Einkaufsmöglichkeiten für Lösungen gibt. Dazu gehört auch dieser neu ins Leben gerufene Marktstand.

Dieser ist nicht ausschliesslich wegen der Coronakrise entstanden. Heiko Kundlacz – er nimmt auch regelmässig an Märkten in Liestal teil, sofern sie nicht wegen Pandemie ausfallen – geisterte schon länger ein solches Projekt im Kopf herum, er hatte aber nie die Möglichkeit, es umzusetzen. In den vergangenen Monaten befasste er sich intensiver mit dem Marktstand und konzeptionierte ihn. Das war der Startschuss.

Kundlacz wollte das Vorhaben unbedingt vor Weihnachten realisieren. Er fand, dies sei der ideale Zeitpunkt, es aus­zuprobieren: Die Leute sind öfter zu Hause und haben mehr Zeit für solche Sachen – ein Volltreffer, und dies bei einem ­Minimum an Werbung. Ein Facebook-Eintrag der Vereinspräsidentin und die Mundpropaganda zogen im vergangenen Monat einige Leute an. Luft nach oben ist noch genügend vorhanden.