Wie Massenmörder funktionieren: Baselbieter Forensiker legt bahnbrechende Studie vor

Die Studie von Andrea Ilic und Andreas Frei hat 49 Fälle von Massenmorden in der Schweiz zwischen 1972 und 2015 erfasst. Sie konnten bei 33 davon die Akte einsehen und Erkenntnisse daraus ziehen. Die meisten Massenmorde werden an den Tätern bekannten Opfern verübt. 16 Massenmorde endeten mit dem Suizid des Täters. Diese sind mehrheitlich als Extremformen häuslicher Gewalt zu betrachten, wobei die Täter oft aus einer verzerrten Wahrnehmung von Loyalität handeln: Depressive Männer, die überzeugt sind, dass ihre Familie ohne sie nicht überleben kann, und sie mit in den Tod ziehen, um ihr Leid zu ersparen. Täter, die keinen Suizid begehen, handeln meist aus Rache. In beiden Fällen sprechen Täter Drohungen aus. Eine wichtige Erkenntnis ist die Tatsache, dass Dienstwaffen praktisch keine Rolle bei Massenmorden spielen, im Gegensatz zu Selbstmordfällen. Die Studie unterstreicht auch, dass Massenmorde in der Schweiz ein extrem seltenes Phänomen sind. Die Studie wurde in einer verkürzten Version in einem amerikanischen Psychologie-Magazin veröffentlicht. Ilic präsentierte die Erkenntnisse am Donnerstag an der Abschiedstagung von Andreas Frei. (daz)