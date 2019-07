Es ist eine der grössten Baustellen der Region. 750 Meter lang ist der Abschnitt der Baslerstrasse in Allschwil, den der Kanton seit Mai und noch bis zum 25. August in einer Intensivphase saniert. Gearbeitet wird in zwei Schichten von 5 bis 22 Uhr, auch samstags. Und doch ist es erstaunlich ruhig – ausser grad dort, wo die Bagger am Werk sind. Das sind sie derzeit vor allem an den zukünftigen Tramhaltestellen, wo die Haltekanten und Löcher für Dohlen erstellt werden. Ansonsten ist die Strassendecke bereits geteert. Die Gas, Strom- und Wasserleitungen und die Swisscom-Kabel darunter sind vollständig erneuert.

Dass es trotz der Ausmasse der Baustelle eher ruhig ist, hat unter anderem mit dem Verkehrsaufkommen zu tun. Es gilt Einbahnverkehr, und es zwängen sich sichtlich weniger Fahrzeuge zwischen die Abschrankungen als vor Baustellenbeginn. Zahlen dazu gibt es zwar nicht, aber für Boris Kunze, Projektleiter im Baselbieter Tiefbauamt, ist die Tendenz nicht überraschend. «Erfahrungsgemäss verteilt sich der Verkehr bei solchen Behinderungen im übrigen Strassennetz. Die Autofahrer merken rasch, wo die Strasse für sie eine Zumutung ist, und suchen sich eine neue Route.» Das sei in Allschwil nicht so geplant gewesen, «aber wir sind nicht böse darüber, und es funktioniert». Staus gebe es höchstens in den Stosszeiten hinter dem Bus, der derzeit das Tram ersetzt.

Dabei ist der jetzt aktuelle Abschnitt recht breit. Man kann den Verkehr auf der einen Seite in Einbahn fahren lassen und gleichzeitig auf der anderen Seite sanieren. Zu dieser Aufteilung hat sich die Bauleitung entschieden, nachdem im letztjährigen Abschnitt (Grabenring–Maiengasse) der Verkehr in beide Richtungen durch die Baustelle schlängelte. «Das war nicht ideal für die Autofahrer und die Arbeiter», sagt Kunze.