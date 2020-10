Wieso in den Herbstferien nicht einmal ins Schwarzbubenland?

Es sind Schulferien – was tun? Wenn die Ideen fehlen, was man während der freien Tage unternehmen könnte, bietet ein neues Buch Abhilfe. Barbara Saladin und Christof Gasser haben

111 Orte im Kanton Solothurn zusammengestellt, die es sich zu besuchen lohnt. Das Werk reiht sich ein in eine lange Liste von Bücher, die sich mit Sehenswürdigkeiten einer Region befassen. Die beiden Autoren haben ein vielseitiges Programm für Ausflüge zusammengestellt – darunter einige Geheimtipps.

Das Schwarzbubenland hat Einiges zu bieten

Das Angebot ist breit gefächert: von einer Straussenfarm über ein Mahnmal, das an einen tragischen Flugzeugabsturz erinnert, bis hin zu einem fruchtigen Spaziergang, findet sich für alle etwas. Unter den 111 Solothurner Tipps befinden sich 21 Orte im Schwarzbubenland.

Die spezielle Farm