Wird die Motion Riebli verwässert? Baselland erarbeitet «Kompromissvorschlag»

Gross war die Kritik an Sozialdirektor Anton Laubers Vorlage zur Umsetzung der «Motion Riebli». Das angedachte mehrstufige Anreizsystem für Sozialhilfeempfänger würde viele Betroffene ins Elend stürzen, so Stimmen von Links bis zur politischen Mitte. Jetzt kündigt Lauber an, einen Kompromiss auszuarbeiten.