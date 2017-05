In einer Beschränkung der Amtsdauer sahen sie ihren einzigen Ausweg, an solchen Monolithen des Landratsbetriebs vorbeizukommen. Ebenso beanspruchten nach der Einführung des Frauenstimmrechts die Politikerinnen Einsitz im Parlament, wie sich SP-Parteisekretär, alt Landrat und Historiker Ruedi Brassel erinnert.

Wenn also 46 Jahre nach der Einführung der Amtszeitbeschränkung in Baselland die Bürgerlichen argumentieren, dass diese zu einem unverantwortlichen Abfluss an «Brain» aus dem kantonalen Politikbetrieb führt, und die Linken dagegen Sturm laufen, dann ist das eine hübsche Umkehrung der historischen Vorzeichen.

Es war die Häfelfinger SVP-Vertreterin Susanne Strub, die vor zwei Jahren eine entsprechende Gesetzesmotion einbrachte, die sie dann wieder zurückzog und im Herbst 2015 durch zwei parlamentarische Initiativen ersetzte. Die erste, die eine Erhöhung auf fünf Amtszeiten forderte, wurde im März 2016 vom Landrat knapp abgelehnt; die zweite, die die völlige Abschaffung der Amtszeitbeschränkung forderte, angenommen.

Schon drei Abstimmungen

Am Abstimmungssonntag vom 21. Mai hat das Stimmvolk nun das letzte Wort darüber, ob gewählte Landrätinnen und Landräte keiner Amtszeitbeschränkung mehr unterworfen werden sollen. Von einem Ja könnten 16 aktuelle Vertreterinnen und Vertreter (siehe Box) direkt profitieren.

Lehnt eine Mehrheit die Verfassungsänderung ab, bleibt die heutige Regelung in Kraft, die vorsieht, dass Gewählte maximal während vier aufeinanderfolgenden Amtsperioden, also 16 Jahre lang, ihr Mandat ausüben können, wobei angebrochene Amtsperioden ganzen gleichgestellt werden.

1971 entschieden sich die Baselbieter Stimmbürger zur Einführung einer Amtszeitbeschränkung auf drei Amtsperioden in der Verfassung. 1984 bestätigte das Volk in einer Grundsatzabstimmung im Vorfeld der neuen Kantonsverfassung diese Limite. In einer weiteren Abstimmung von 1989 erfolgte mit der Verlängerung der maximalen Amtsdauer auf vier Perioden eine Lockerung.

Es hat darum seine Berechtigung, wenn FDP-Landrat Andreas Dürr während der Parlamentsdebatte im Januar gesagt hat, dass es sich um die Klärung eines politisch simplen Sachverhalts handelt: «Es ist eine einfache Frage. Alle Argumente dazu sind bereits in der Vergangenheit ausgetauscht worden.»

Die Befürworter argumentieren in erster Linie mit dem Verlust an Know-how, wenn erfahrene Mitglieder der Amtszeitguillotine zum Opfer fallen müssen. Dies führe zu einem Ungleichgewicht gegenüber der Regierung, die keiner solchen zeitlichen Beschränkung unterliegt, aber auch gegenüber der Verwaltung, die «vom kurzen Gedächtnis» des Parlaments und unerfahrenen Mitgliedern – beispielsweise in einer Geschäftsprüfungskommission – ungebührlich profitieren könne.

Der Entscheid, ob ein Landrat im Parlament zum «Sesselkleber» verkommen ist, soll beim Wahlvolk liegen, alles andere sei eine Beschneidung des Wahlrechts. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2015 wurden 14 Bisherige nicht wiedergewählt, was für ein Funktionieren dieser Art von Regulierung spricht. Ebenso stehe es den Parteien frei, interne Regelungen zu treffen.

Insbesondere linke Nachwuchskräfte können mit dieser Argumentation gar nichts anfangen, weswegen Juso und das Junge Grüne Bündnis stark gegen die Verfassungsänderung mobilisieren. Die Beschränkung sei ein gutes Mittel gegen Sesselkleberei und Parteienfilz, zudem müssten sich die Parteien permanent um guten Nachwuchs bemühen.

Der Verlust an Erfahrung bei Abgängen könne durch den frischen Wind und neue Ideen der unverbrauchten Nachrückenden mehr als nur kompensiert werden. Gute Leute könnten sich ohnehin nach einer Auszeit von vier Jahren wieder zur Wahl stellen, heisst es seitens der Jungparteien.