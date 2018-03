Grund für die Briefe des Anwalts sind Aussagen der beiden Parteichefs in Artikeln in der "Basler Zeitung" von Anfang März. Die Zeitung veröffentlichte in den vergangenen Wochen mehrere Texte, die sich kritisch mit der Wirtschaftskammer auseinandersetzten.

In den Schreiben an Koller und Csontos wirft der Wirtschaftskammer-Anwalt beiden Politikern vor, mit ihren Aussagen eine klare Persönlichkeitsverletzung begangen zu haben. Zudem sei bei beiden der Straftatbestand der üblen Nachrede erfüllt, sofern die Aussagen tatsächlich so gemacht worden seien. Daran zweifelt die Wirtschaftskammer jedoch. In den Briefen heisst es dazu einleitend: "Meine Klientin kann sich schwer vorstellen, dass Sie eine solche haltlose Aussage tatsächlich gemacht haben".

Konkret beanstandet die Wirtschaftskammer Baselland ein indirektes Zitat von Adil Koller. Er wurde in der BaZ folgendermassen zitiert: "Der SP-Chef fragt sich zudem, ob Steuergelder erschlichen wurden und in private Taschen flossen." Ebenso wird folgendes Zitat von Bálint Csontos kritisiert: "Die Wirtschaftskammer produziert heisse Luft, ein Skandal folgt dem anderen und womöglich zweigt sie noch Gelder für private Interessen ab."