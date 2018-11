Am Kantonsspital Baselland (KSBL) dominiert zurzeit vor allem etwas: Verunsicherung. Auch wenn die Führungsriege mit Hochdruck an der Umsetzung der Fusion mit dem Universitätsspital Basel (USB) arbeitet, befindet sich alles in der Schwebe. Erst der Volksentscheid vom 10. Februar 2019 schafft Gewissheit.

Für den laufenden Betrieb ist das Gift. Trotz des Versprechens von CEO Jürg Aebi, dass es zu keinen Kündigungen kommen wird, fragt sich jeder Angestellte, wo sein Platz im neuen Universitätsspital Nordwest sein wird.

Schon Mitte Oktober versuchten Aebi und sein USB-Pendant Werner Kübler, mit einer Mitarbeiter-Broschüre Gegensteuer zu geben. Darin steht unter anderem: «Leitenden Ärzten sowie Kader- und Spezialärzten wird ein Besitzstand des Titels und entsprechender ärztlicher Aufgaben garantiert». Doch das scheint nicht zu genügen, um die Verunsicherung zu nehmen – vor allem bei der Ärzteschaft.