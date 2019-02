Zeitzeugen erinnern sich an den Kantonswechsel des Laufentals Leser denken grösstenteils positiv an damals. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Hermann Fabri, Laufen «Wir konnten zum Statthalter gehen»

Ich gehörte während des Abstimmungskampfs einem Kreis von eher konservativen Leuten an, die zufrieden waren mit dem Kanton Bern. Mit einigen Freunden schloss ich mich einem Komitee an, das sich für den Verbleib beim Bernbiet einsetzte.

Im Gegensatz zur grösseren Vereinigung der Laufentaler Berntreuen, der Aktion Bernisches Laufental, exponierten wir uns jedoch nicht stark in der Öffentlichkeit. Wie die Mitglieder dieser Vereinigung machte es für uns keinen Sinn, den Kanton zu wechseln. Die Gründung des Kantons Jura war für uns kein Grund, Bern ebenfalls zu verlassen. Zudem fühlten wir uns sehr wohl im Kanton Bern.

Wenn man sich anschaut, wie sich der Kanton Bern in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, sind wir im Baselbiet wohl besser aufgehoben. Aber die zentralistischen Tendenzen im Kanton Baselland gefallen mir auch nicht. Noch zu Berner Zeiten konnten wir zum Regierungsstatthalter in Laufen gehen. Heute müssen wir, wenn wir etwa einen neuen Pass benötigen, nach Liestal. Mit den Leuten von damals habe ich keinen Kontakt mehr. Viele sind auch schon gestorben. Ich denke etwa an Rudolf Schmidlin, der 1988 als erster und einziger Laufentaler zum Berner Grossratspräsidenten gewählt wurde und einer der wichtigsten Vertreter der Berntreuen war.»































Bernhard Binkert, Laufen «Zur Erinnerung erhielt ich ein Cueni-Bild»

Am Tag der zweiten Laufental-Abstimmung im November 1989 lauschte ich im Radio der Verkündigung des offiziellen Resultats. Es verging keine Minute, da klingelte das Telefon. Christoph von Blarer aus Aesch, ein entfernter Verwandter, zu dem ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, hiess mich mit überschwänglicher Freude willkommen im Baselbiet. Zur Erinnerung schenkte er mir ein Bild des Laufentaler Malers August Cueni. Es zeigt die Sicht von Duggingen nach Aesch, also vom Laufental ins Baselbiet.

Im September 1993 wurde ich bei der nationalen Abstimmung zum Präsidenten des Laufner Abstimmungsbüros bestimmt. Auf meinen Antrag hin bekam ich je einen Beobachter der Berntreuen und der Pro-Baselbieter. Es wurde vereinbart, dass das Abstimmungsergebnis erst bekannt gegeben wird, wenn die beiden Beobachter das Abstimmungsprotokoll mitunterzeichnet haben.

Das Wahllokal in der Gemeindeverwaltung war offen am Freitagabend, Samstag und Sonntagvormittag. Die versiegelten Wahlurnen wurden zwischen den Öffnungszeiten in einem speziellen Raum aufbewahrt. Da in meiner Nähe namhafte Exponenten beider Seiten wohnten, war mir unwohl, den Schlüssel für den Raum bei mir zu verwahren. So deponierte ich ihn im Haus meiner Eltern. Die Stimmenauszählung verlief dann speditiv und konstruktiv.»































Fritz Epple, Liestal «Ich war in jeder Gemeinde des Laufentals»

Die damalige Zeit ist mir in guter Erinnerung geblieben. Ich war Mitglied der landrätlichen Spezialkommission, die sich mit dem Kantonswechsel beschäftigte. Zudem gehörte ich dem überparteilichen Komitee Pro Baselland an. Uns ging es nicht darum, das Laufental um jeden Preis ins Baselbiet aufzunehmen. Es war uns wichtig, dass die Laufentalerinnen und Laufentaler selber entscheiden können.

Ich verfolgte das Geschehen im Laufental genau. Zu Beginn hatten die Laufentaler die Wahl, ob sie sich bei einem allfälligen Kantonswechsel dem Kanton Baselland, dem Kanton Basel-Stadt oder dem Kanton Solothurn anschliessen möchten. Während sich Solothurn kaum um das Laufental bemühte, warb Basel-Stadt richtiggehend um die Braut. Trotzdem schied Basel-Stadt als erstes aus dem Rennen aus.

Um den Bezirk Laufen kennen zu lernen, nahm ich mir vor, jede Ortschaft des Laufentals zu besuchen, was mir auch gelang. In den Dörfern fiel mir etwas Kurioses auf: Je näher ich mich jeweils der Kirche näherte, desto stärker sprachen sich die Menschen für den Kantonswechsel aus. Ich schlussfolgerte daraus, dass viele CVP-Anhänger in der Nähe der Kirche wohnen. Ein Grossteil der Christdemokraten im Laufental war für einen Übertritt zum Baselbiet.»