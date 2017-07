Der Gang durch den Schrebergarten von Karin Kook in Binningen ist eine kleine Entdeckungsreise. Alle paar Meter erspäht man ein neues Gemüse, eine neue Frucht oder eine neue Blumensorte. Die Deutsche hat sich vor fünf Jahren einen Ort geschaffen, an dem sie anpflanzt, wofür sie auf ihrem Balkon keinen Platz findet.

Sie sei beinahe eine Selbstversorgerin, meint die Geografin, die fast jeden Tag mit dem Fahrrad einen Zwischenhalt bei der Anlage des Sternwarte Freizeitgartenvereins einlegt. «Es ist nicht schlimm, wenn einmal etwas nicht gedeiht, da ich so viele verschiedene Sachen anpflanze», erklärt die 39-Jährige pragmatisch. Tatsächlich stossen wir, nachdem wir am Eingang eine grosse Sonnenblume passiert haben, unter anderem auf Tomaten, Zucchetti, Spinat, Trauben und sogar auf einen kleinen Kirschbaum. Insgesamt fünf unterschiedliche Kartoffelsorten wachsen im Schrebergarten. «Die Inka haben auch mehrere Sorten angebaut, um Ernteausfälle zu verhindern.» Auf Mais hat sie in diesem Jahr verzichtet, da er stets vom Dachs gefressen wurde.