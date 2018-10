Kommunale Kabelnetze wurden in der Schweiz ab den späten 1970er-Jahren errichtet. Sie brachten eine grosse Vielfalt an Fernsehsendern, ohne dass deswegen jeder Haushalt eine Satellitenschüssel aufstellen musste. Es ist als Service Public auf kommunaler Ebene zu verstehen. Der Preis des Angebots von kommunalen Kabelnetzen ist in der Regel günstiger als die von kommerziellen Anbietern. Die Gemeinden haben betreffend des Angebots ein Mitspracherecht, da sie die Dienstleistungen beim Provider einkaufen. Im Gegensatz zu früher wird die Provider-Wahl heute vielerorts ausgeschrieben.