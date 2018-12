Die Crux mit dem Wachstum

In Liestal wird auf Teufel komm raus gebaut. Umso mehr staunt man, wenn man die aktuellste Bevölkerungszahl des Statistischen Amts mit jener im Vorjahr vergleicht: Am 30. Juni 2018 zählte Liestal 14 303 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es mit 14 311 acht Köpfe mehr. Wie ist das möglich? Stadtrat Franz Kaufmann erklärt das ein Stück weit mit der Binnenwanderung innerhalb von Liestal. Dabei verweist er auf abgerissene Wohngebäude wie einen Teil der Knoll-Blöcke im Oristal, deren Bewohner in Neubauten in Liestal zogen – oder den Kantonshauptort verliessen. Auch im aktuellsten Entwicklungsplan (EP) wird diese Binnenwanderung thematisiert. Dabei geht man davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren ein Viertel der Bezüger von neuen Wohnungen aus Liestal selbst stammt.

Auch interessant: Die Erfahrungen mit bestehenden Quartierplänen zeigen, dass im ersten Jahr nach Fertigstellung einer neuen Überbauung die Hälfte der Wohnungen besetzt wird, nach zwei Jahren alle. Der Stadtrat hat jetzt die Zahlen nach unten korrigiert. Er prognostiziert im EP bis 2023 ein durchschnittliches jährliches Bevölkerungswachstum von 256 Personen; der letztjährige EP ging noch von über 400 aus. (hi)