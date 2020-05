Zuerst pfui – dann hui: Wie Monica Gschwind an der Coronakrise wuchs

Der Beginn der Coronakrise in der Region Basel war auch eine Krise für die Baselbieter Regierung. Dazu, wie sie in den ersten Wochen der sich anbahnenden Pandemie kommunizierte, passt das, was Winston Churchill über die Amerikaner gesagt hat: Die fänden für jedes Problem die bestmögliche Lösung, aber erst, nachdem sie alles andere vorher ausprobiert haben. Das trifft vor allem auf eine Regierungsrätin zu: Monica Gschwind.

Für sie beginnt die heisse Phase denkbar ungünstig. Donnerstag, 5. März: Das letzte Wochenende der Fasnachtsferien steht bevor. Monica Gschwind ist gerade aus den Schneeschuhferien in Südtirol zurückgekehrt, da muss ihre Bildungsdirektion verkünden, dass alle Kinder, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssen. Am anderen Tag trifft es die Chefin selbst: Das Bundesamt für Gesundheit erklärt ganz Italien zum Risikogebiet. Die Freisin­nige Bildungsdirektorin muss eine Woche zu Hause bleiben, Homeoffice betreiben – etwas, was heute für Hunderttausende im Land Alltag ist, damals aber exotisch klang. Und nicht so recht passen wollte zu einer Magistratin, die bei rauer See an Deck gehört und nicht in die warme Stube.

Es gebe «keinen Anlass», die Medien einzuladen

An jenem 5. März gibt es in den beiden Basel 14 bestätigte Covid-19-Fälle. Noch kann man die Infektionsketten zurückverfolgen – und trotzdem macht sich in der Öffentlichkeit Nervosität breit wegen des gespenstischen Virus. Der Informationshunger ist immens. Gestillt wird er aber vor allem im anderen Basel.

Gschwinds Kollege in der Stadt, Conradin Cramer, steht noch am Donnerstag, 5. März, den Journalistinnen und Journalisten Red und Antwort, erläutert die Aktion Seifenboss, die Kinder zum Händewaschen animieren soll. Die Baselbieter Bildungsdirektion belässt es bei einem Communiqué. Gschwind erklärt tags darauf im «Regionaljournal» auf Radio SRF, man habe im Gremium «keinen Anlass» gesehen, extra eine Medienkonferenz zu veranstalten.

Eine Woche später wiederholt sich das Muster. Am Freitag, 13. März, beschliesst der Bundesrat, dass alle Schulen schliessen müssen. Das Leben der Lehrerinnen und Lehrer steht Kopf. Praktisch über Nacht müssen sie von Präsenz- auf Fernunterricht umstellen. Die Basler Regierung hält eine Medienkonferenz ab, aus Liestal gibt es eine Medienmitteilung. Conradin Cramer besucht am ersten Schultag mit Coronabetrieb Lehrkräfte, die eine Handvoll Schülerinnen und Schüler betreuen. Er stellt ein Video davon auf sein Twitter-Profil. Die Baselbieter Bildungsdirektion lässt gegenüber den neugierigen Medien verlauten, man sage nichts. Man wolle, dass sich die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler auf die neue Situation einstellen können. In Ruhe. Eine ganze Woche lang.

Dabei hatten sich die Verhältnisse kurz zuvor schon einmal gekehrt. Nicht mal 48 Stunden nach dem Entscheid des Bundesrats zu den Schulschliessungen lud die Baselbieter Regierung die Medien nach Liestal. Erklärte die Notlage. Alles, was nicht zur Grundversorgung gehörte, musste dichtmachen.

Plötzlich ging Baselland vor. Hatte Basel-Stadt kurz überholt.

Südtirol ist nicht Norditalien, oder so

Das ist sieben Wochen her. Trotz aller Light-Kommunikation zu Beginn erhält Monica Gschwind gute Noten für ihre Krisenbewältigung. Sogar von Jan Kirchmayr, SP-Landrat und Master-Student, der sich an der Pädagogischen Hochschule zum Lehrer ausbilden lässt und bereits an einer Baselbieter Sekundarschule unterrichtet. Er gibt Gschwind eine 5. «Aber sie hatte einen schwierigen Start.»

Das hatte auch mit ihm selber zu tun. Der Aescher griff genüsslich einen Lapsus auf, der Gschwind unterlaufen war. Sie sagte im erwähnten Interview im «Regionaljournal», sie habe ihre Ferien nicht absagen wollen, da sie ja nicht nach Norditalien gereist sei. «Verstehe ich Gschwind hier richtig?», schrieb Kirchmayr auf Twitter. «Sie sagt, sie sei nicht in Norditalien in den Ferien gewesen, sondern in Südtirol. Ergo gehört Südtirol ihrer Ansicht nach nicht zu Italien, sondern zu...?»