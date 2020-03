Zusätzliche Armee-Unterstützung im Bereich Sanitätsdienst im Baselbiet

Bereits am Mittwoch 18. März traf ein zehnköpfiges Detachement in Liestal ein, welches für die Verlegung der Patienten ohne Coronavirus vom Bruderholz-Spital in die Spitäler Laufen und Liestal eingesetzt wurde und aktuell die Covid-19-Patienten ins Bruderholzspital transportieren. Per Montag 23. März sind nun weitere 90 Armeeangehörige des Spitalbataillons 66 in Liestal eingetroffen, wie der Krisenstab am Mittwoch mitteilt. Sie unterstützen seit Dienstag 24. März in den beiden Spitälern Liestal und Bruderholz den Pflegedienst.

Die Angehörigen des Spitalbataillons 66 wurden am Montag in der Kaserne Liestal offiziell durch den Gesundheitsdirektor Thomas Weber im Namen des Regierungsrats und der Bevölkerung begrüsst.