Wenn die Zusammenarbeit unter den 22 Gemeinden des neu gegründeten Vereins Region Oberbaselbiet künftig so harmonisch und schlank abläuft wie die Gründungsversammlung am Donnerstagabend, dann wird es eine Erfolgsgeschichte. Mit dabei sind 20 von 29 Gemeinden des Bezirks Sissach sowie Diegten und Eptingen aus dem Bezirk Waldenburg.

Zweck des Vereins ist, die Autonomie seiner Mitgliedergemeinden zu stärken und das Prinzip der Subsidiarität konsequent umzusetzen; die Zusammenarbeit im funktionalen Raum – wo sinnvoll und möglich – wird ausgeweitet und vertieft, wie den Statuten zu entnehmen ist. Ziemlich bald dürfte er sich den Versorgungsregionen annehmen, in denen sich Gemeinden organisieren müssen. Dies schreibt das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz vor.

Der Verein baut eine Geschäftsstelle auf, die für 30 Stellenprozente dotiert ist. Der siebenköpfige Vorstand mit Präsidentin Christine Mangold an der Spitze leitet die Geschicke. In den Vorstand gewählt wurden sechs weitere Gemeindepräsidien: Vizepräsident Peter Buser (Sissach), Elmar Gürtler (Böckten), Melanie Wussler (Eptingen), Paul Spänhauer (Maisprach), Caroline Zürcher (Wittinsburg) und Michi Kunz (Zunzgen).

Geschäftsstelle kostet

Das Budget 2019 beträgt gut 65'000 Franken, allein für die Geschäftsstelle sind 40'000 Franken vorgesehen. Alimentiert wird der Verein aus Mitgliederbeiträgen der Gemeinden, die je zwei Franken pro Einwohner beisteuern müssen. Die 22 Dörfer zählen insgesamt 32'650 Einwohnerinnen und Einwohner. Itingen muss seine Mitgliedschaft noch an der Gemeindeversammlung vom kommenden Montag absegnen lassen.

Nach der Charta von Muttenz, welche die 86 Baselbieter Gemeinden vor sieben Jahren verabschiedet haben, und dem Scheitern des Gemeinderegionen-Gesetzes haben die Gemeinden das Heft in der Regionenbildung selbst in die Hand genommen: Verein Birsstadt, Region Leimental Plus, Verein Region Laufental und Verein Region Liestal Frenkentäler plus sind bereits gegründet oder befinden sich in der Entstehungsphase.

Eine finanzielle Unterstützung solcher Organisationen durch den Kanton, beispielsweise eine Anschubfinanzierung für die Geschäftsstelle, ist noch offen. Dafür bestehe noch keine gesetzliche Grundlage, sagte Regierungsrat Anton Lauber.

Die insgesamt 29 Stimmkarten, die sich auf die Vertreter der 22 Gemeinden bei der Vereinsgründung Region Oberbaselbiet verteilt hatten, waren rot. Es ist zu hoffen, dass bei der nun anlaufenden Kooperation nicht sooft die rote Karte gezückt werden muss wie am Donnerstagabend.